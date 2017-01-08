وجه النائب علي الدقباسي سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه:
في ظل السياسات العامة للدولة وخطط الحكومة لتنويع مصادر الدخل لسد العجز المالي الحالي والمستقبلي للدولة.
ونظرا لما رأيناه من إجراءات وقرارات تتخذها الحكومة بالمساس بدخل المواطنين والتوجه لتخفيض نفقات الجهات الحكومية لميزانياتها في وقت ترسم الكثير من الدول خططا لتطوير جهاتها الحكومية وتنويع مصادرها لترتقي بها وترفع دخل مواطنيها.
وحيث ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إنما توضح عجزها عن وضع حلول فعلية ودائمة لتنويع مصادر الدخل للبلاد وتلافي العجز المالي.
وبناء عليه يرجى تزويدي بتصور الحكومة العام بموجب القرارات والإجراءات التي اتخذتها لتنويع مصادر دخل الدولة ان وجدت؟ وهل هناك مدة لتنفيذ تلك الخطط؟ وما دور كل وزارة للمشاركة الفعالة لتنويع مصادر دخل الدولة.