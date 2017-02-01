تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

انتهى مجلس الأمة من استجواب وزير الشباب ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الذي قدمه النواب د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزير موقّع من عشرة نواب.

وخلال الجلسة رد الوزير الحمود على محاور الاستجواب الأربعة، ثم تحدث أربعة نواب اثنان منهم مؤيدان والآخران معارضان للاستجواب.

وقال النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب: «ان الفساد واحد، ولن نقبل بأن نكون أداة للتنفيع».

من جانبه، انتقد النائب د.خليل عبدالله اثناء حديثه معارضا للاستجواب وجود كويتيين يتبوأون مناصب في هيئات رياضية دولية تقاعسوا عن نصرة الحق الكويتي.

بدوره، قال النائب صالح عاشور مؤيدا للاستجواب: «إن اللجنة الاولمبية الدولية لا تستهدف الكويت لمشكلة معها فقط، بل لتعارض القوانين الكويتية مع المواثيق الدولية»، مستشهدا بإيقاف النشاط الرياضي عن العديد من الدول في السنوات الأخيرة».

من جهته، قال النائب أحمد الفضل معارضا للاستجواب: «ان الاستجواب بني على قضايا رياضية في بدايته لكن إدخال محور الاعلام الى الاستجواب لاحقا كان يهدف الى استمالة النواب فقط لتأييده، وهو ما أضعف الاستجواب المقدم».

وبين الفضل أن هناك العديد من الهيئات الخليجية والعربية والعالمية أصدرت قرارات بحل اتحادات وأندية رياضية في بلدانها دون أن يعرضها ذلك لإيقاف النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، والأعضاء الذين غابوا عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان باعتذار سابق أو بدونه من تاريخ 8 يناير 2017 الى 30 يناير.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضبطتين 1364أ/ب بتاريخ 10 و11 يناير 2017.

٭ شعيب المويزري: هناك مخالفة للمادة 71 من اللائحة والمفترض قبل أن تمد أي يوم في الاجازة بين الجلستين تأخذ رأي المجلس.

٭ الرئيس الغانم: ملاحظة سأرد عليها في حينها، والمضبطة تختص بنقل خاطئ.

٭ عبدالله الرومي: كلام الأخ شعيب صحيح فلا يجوز للرئيس أن يؤجل بدون قرار المجلس، وفيما يتعلق بمدة التعليق على الرسائل فمدتها نصف ساعة في الجلسة السابقة استمررنا من 9 ونصف إلى الساعة 12 فأرجو ألا يتكرر ذلك.

وصادق المجلس على المضبطتين السابقتين.

٭ شعيب المويزري: التمديد لم يكن بقرار من المجلس.

٭ رئيس المجلس: بالنسبة للمادة 71 كلامكم صحيح اذا صار تعديل على الجدول الأساسي الذي يعرض على مكتب المجلس ووزع على النواب وهذا الجدول اتخذ بقرار من مجلس ولم يتم تعديل على الجدول، اذا عُدّل الجدول فلكم الحق في الاعتراض، وفيما يتعلق بعدم إدراج بند الاسئلة فهذا واضح للجميع هي تعقيب على إجابة الوزير، لأنه لم تصل أي إجابة من السادة الوزراء وقلت ذلك في الجلسة السابقة.

٭ عبدالله الرومي: نتكلم عن مادة تحدد جلسات المجلس يوما بيوم وكان من المفترض أن تلتزم بالنص وتكون جلستنا الأسبوع الماضي.

٭ مرزوق الغانم: من وجهة نظري الجدول سليم واتخذ هذا القرار في أول اجتماع لمكتب المجلس.

٭ شعيب المويزري: يجب عليك تطبيق نص المادة، وإدارة الجلسة تحتم عليك أخذ رأي المجلس وتبريرك غير مقبول.

واعرض المادة 123، أنت وقعت على إدراج الأسئلة في الجلسة السابقة وللوزير التأجيل أو الرد.

٭ مرزوق الغانم: أي سؤال يدرج في جدول الأعمال، لكن لا يناقش إلا بعد وصول الإجابة، ولم يحدث في أي مجلس سابق أن نناقش سؤالا لم ترد الاجابة عليه، والكشف به 3 أسئلة للنائب ويختار السؤال الذي يعقب.

وكل الأسئلة أدرجت في الجلسة السابقة وما بعدها.

٭ شعيب المويزري: الأسئلة أدرجت في هذه الجلسة وكان من المفترض أن تدرج في الجلسة السابقة.

٭ عادل الدمخي: بالنسبة للمادة 71 نصت على «ما لم يقرر المجلس غير ذلك» فهل مجرد توزيع الجدول قرار للمجلس ؟ يجب أن يكون القرار للمجلس.

٭ مرزوق الغانم: في كل المجالس السابقة هناك تفويض سابق أن يضع مكتب المجلس جدول الجلسات ومكتب المجلس أخذ القرار بالإجماع وأي تعديل على الجدول يحتاج الى قرار وأول جدول موزع ومعتمد ورسمي من مكتب المجلس.

٭ عادل الدمخي: ينبغي تطبيق اللائحة، والآن لا بد من قرار من المجلس.

٭ مرزوق الغانم: أي تفويض من المجلس يكون ساريا ما لم يلغه المجلس أو يعدله.

القصة 31 يناير كان باستطاعتك أن تستفسر بعد الجلسة السابقة.

٭ سعدون حماد: في المادة 21 من اللائحة بخصوص رفع الحصانة تنص على ان يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس مرفقا به عريضة الدعوى ويحيلها الى اللجنة التشريعية، وعلى ذلك رفع الحصانة يجب أن يكون مع المرفقات.

٭ مرزوق الغانم: نحن لسنا في بند رفع الحصانة.

بند الرسائل الواردة

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 7 رسائل واردة وهي كالتالي:

1 - رسالة من صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئته بالذكرى الحادية عشرة لتقلده مقاليد الحكم في البلاد.

2 - رسالة من عضو مجلس الأمة د.وليد مساعد الطبطبائي يطلب فيها العرض على المجلس لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة اعادة النظر في أسعار البنزين.

(موافقة عامة).

3 - رسالة من رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يطلب العرض على المجلس للموافقة على تكليف اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وجاء نص الرسالة:

يرجى التكرم بالعرض على المجلس لتكليف لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدراسة المواضيع التالية:

- القيود الامنية التي توضع على عدد كبير من غير محددي الجنسية بلا سند أو مسوغ قانوني معقول.

- إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج وإزالة العراقيل التي تواجه غير محددي الجنسية في الحصول عليها.

- الهويات الشخصية وتراخيص القيادة وما يعانيه غير محددي الجنسية للحصول عليها ومناقشة مد سنوات العمل بهذه الهويات والتراخيص.

- مناقشة تجنيس المستحقين من غير محددي الجنسية خصوصا بعد انتهاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى استحقاق عدد غير قليل منهم، على أن يتم الاستعجال في معالجة هذا الأمر بشكل كامل في فترة زمنية تحدد بالتنسيق مع الحكومة.

- مناقشة تسهيل إجراءات الدراسة لأبناء غير محددي الجنسية ومعاملتهم كمعاملة الكويتي في المؤسسات التعليمية، ودراسة رفع عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية.

- مناقشة التوسع في توظيف غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، خصوصا في القطاعات التعليمية والطبية وغيرها من القطاعات التي يغلب توظيف الوافدين فيها.

- مناقشة إصدار الجوازات الخاصة بغير محددي الجنسية وتسهيل إجراءات ومدة فترة صلاحية هذه الجوازات.

- مناقشة إعداد كشف بأسماء شخصيات من غير محددي الجنسية ممن حصلوا على جوائز وإسهامات عالمية أو إقليمية كان لها أثر علمي وأدبي ينعكس إيجابا على الدولة لتكريمهم ودراسة منحهم الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة.

(موافقة عامة).

4 - رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس سرعة إبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لرأيها في التقرير رقم 62 المؤرخ في 2016/6/2 الصادر من الفصل التشريعي السابق، عن مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

(موافقة عامة على تجديد الطلب وعلى الرسالة).

5 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها من المجلس إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

وجاء في نص الرسالة: أنهي إليكم أن مجلس الأمة سبق في جلسته المنعقدة في 2016/1/26، ان كلف لجنة الأولويات في الفصل التشريعي السابق بمتابعة اصدار الحكومة اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس، وقد قدمت اللجنة تقريرها حول الموضوع للمجلس في 2016/7/16 والذي تضمن وجود عدد من القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن.

ونظرا لأهمية الموضوع في تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يتعلق بالقوانين التي يصدرها ومتابعة الحكومة في وضعها موضع التنفيذ، فإن اللجنة تود من المجلس أن يعيد تكليفها بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

(موافقة عامة).

6 - رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح عبدالرضا خورشيد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 2017/1/18.

وجاء في نص الرسالة: نظرا لارتباطي بمهام متعددة، لذا أتقدم باستقالتي من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 2017/1/18.

(عدم موافقة).

7 - رسالة واردة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفتها اللجنة المختصة وفقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

(33 من 54 موافقة).

8 - رسالة واردة من النائب صالح عاشور يطلب فيها المجلس مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاما للتقاعد الإجباري.

(موافقة عامة).

9 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان على تكليف لجنة حقوق الانسان للتحقيق مع الداخلية والعدل والصحة والشؤون في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية، بخصوص وضع نزلاء السجون عملا بنص المادة 147 من اللائحة وتقدم اللجنة تقريرها في غضون شهرين.

(موافقة عامة).

10 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان على تكليف اللجنة دراسة ملف أهالي الشهداء والأسرى وما يتعلق بمرسوم تكريم الشهداء.

(موافقة عامة).

11 - رسالة من رئيس لجنة الزراعة والثروة بالعرض على المجلس للموافقة.

إحالة التحقيق في تخصيص الحيازات الزراعية المعروض على لجنة الاموال العامة باعتبار أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وتحويل التحقيق في الحيازات الزراعية من المال العام الى لجنة الزراعة.

(27 من 53 موافقة).

٭ علي الدقباسي: الإحالة للتقاعد هي أخطر رسالة، نحن نعيش أزمة حقيقية ونحن أمة في خطر نتيجة لعدم وجود فرص عمل وان سياسة الحكومة في التعيينات وفق المحسوبيات، ونطالب بتقليص سن التقاعد لنجد فرص عمل للشباب الكويتي.

هناك متقاعدون رواتبهم بسيطة يصرف على 4 شباب لأنهم لا يجدوا فرص عمل، اتيحوا الفرصة للشباب ليتحقق لهم الطموح، ومن الواضح أن الحكومة منفصلة عن الواقع، هناك من عليهم ديون يريدون فرص عمل، ونطالب أن يولوا اهتماما بقانون تخفيض سن التقاعد لنستطيع أن نقدم شيئا للناس غير الكلام.

٭ خليل الصالح: رسالة حضرة صاحب السمو تتحدث عن واقع كويتي في منظور العالم بأن هذه الدولة لها دور عالمي، ونحن فخورون بما قدمه سموه للعالم، وسمو الأمير هو صمام الأمان لهذا البلد والمنطقة، وحاز الكثير من المحبة والتقدير لمواقفه من تخفيف التوتر في المنطقة والإقليم.

وبالنسبة لزيادة أسعار البنزين فهي قضية موجودة لكن طريقة التعامل معها، فلابد من المساواة في هذه الزيادة بين الوافدين والمواطنين، وبدون عنصرية أو تفرقة.

فيما يخص التقاعد، فنحن لدينا التأمينات تريد أن تربح لكنها لا تريد أن تخسر أي مشترك فيها والخدمة المدنية تريد التوظيف لكن لا يوجد توافق بينهما، ولا يوجد إنتاج حقيقي أو ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ولابد من وجود توافق بين المخرجات والجهات المعنية.

٭ سعدون حماد: مازلت مصرا على المادة 21 من اللائحة، فموضوع رفع الحصانة الذي وصلنا من اللجنة التشريعية فموضوع أحمد الفضل وجدت المرفقات كاملة وموضوع وليد الطبطبائي لا توجد مرفقات.

٭ صالح عاشور: لم أر حكومة تستغني عن أبنائها من الخبرات والكفاءات والفنية مثل حكومة الكويت، إحالة أفضل المعلمين ومديري المدارس والموجهين والقادة من الجيش والشرطة والمحاسبين والمحققين إجباريا الى التقاعد قبل بلوغ سن 65 عاما.

الحكومة تمدد للأجانب الى 70 عاما أما المواطنون فيحيلونهم إجباريا الى التقاعد، بالرغم من ضغوط الحياة اجتماعيا.

وإذا تريدون تبديل هذه الخبرات بالوافدين فهذا مؤشر خطير، وهو مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية، ولا أعتقد أن مصلحة احد ان يتقاعد وعمره 51 عاما لماذا؟ أليسوا كفاءة وخبرات وقدرة على العطاء أم أنكم تريدون تعيين وافدين بدلا منهم؟

لا أريد أن تمر هذه الرسالة مرور الكرام، ونريد تبريرا واضحا من الحكومة.

هذا الامر لا يجوز، وعلى أي أساس تتم إحالتهم الى التقاعد! إذا كنتم مصرين على ذلك فعدلوا قانون التقاعد من خلال قانون التأمينات الاجتماعية، هذا الأمر يحتاج وقفة من اعضاء مجلس الامة.

٭ مرزوق الغانم: النصف ساعة هي للنقاش الحر على الرسائل وبعد ذلك التصويت على الرسائل لا احكم الوقت فيها.

٭ محمد الهدية: بالنسبة للرسالة الأولى، نهنئ أنفسنا على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم ونتمنى له طول العمر والتوفيق والسداد.

رسالة الاخ صالح عاشور، حاليا قانون التقاعد الحالي افضى الى بطالة مقنعة بالوزارات.

فعمر الخمسين لا تطبق بالشكل الصحيح ولابد من تعديل قانون التأمينات، حتى لا تكون هناك بطالة مقنعة، وهناك ممارسات تمارسها الحكومة في تطبيق سن التقاعد لمن بلغ 30 عاما في الخدمة وهذا به ظلم كبير للموظفين الكويتيين وهذا الامر به خلل ويخضع للمزاجية والأهواء.

وسن الـ 65 سن عادلة للتقاعد وكثير من الوزارات عندما يتم تعيين الكويتيين يقولون ما عندنا درجات.

وقانون التأمينات والتوظيف والخدمة المدنية يجب اعادة النظر فيها.

ولجنة الزراعة لم تشكل في المجلس السابق فكانت هناك مخالفات في الحيازات وتم تكليف حماية المال العام بالأمر، والآن تم تشكيل لجنة للزراعة وهي التي تهتم بهذه الامور، والرسالة تطلب تحويل (التحقيق) المكلف للجنة حماية المال العام الى لجنة الزراعة حتى لا تتداخل الاختصاصات.

٭ أسامة الشاهين: لا نملك إلا التعقيب على الخطاب الجوابي من سمو الأمير ونهنئ الكويت حكومة وشعبا بتولي سمو الامير مقاليد الحكم ونهنئ سمو ولي العهد كذلك.

بخصوص موضوع تعثر الحكومة في اقرار اللوائح التنفيذية للقوانين فأرجو من المجلس الموافقة على الطلب ونرجو إحالة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى لجنة تحسين بيئة الاعمال للاختصاص ونثني على رسالة صالح عاشور، فمع الاسف يُساء استخدام قرار مجلس الوزراء بالإحالة الى التقاعد لعدم وجود بدائل وشرائح، فالحكومة أحالت 190 شخصا من إدارة التحقيقات الى التقاعد لوجود ثغرة في القانون ولابد من وضع ضوابط لمن بلغت خدمته 35 سنة لأنه اشبه بإعدام مدني.

٭ عدنان عبدالصمد: رسالتي عُرضت على المستشارين بأن الطلب موجود ولكن لم يقرر وهو بشأن الأراضي الفضاء التي لم توف الرسوم للدولة، الحكومة اعترضت وقالت انه غير دستوري وتم الاتفاق على ان اللجنة التشريعية تحدد دستوريته من عدمها وأكدت اللجنة دستورية الطلب وهو موجود ونحن نجدد الطلب.

مرزوق الغانم: كل من يأتي من المجلس السابق يسقط ويقدم طلبا جديدا.

٭ محمد الدلال: لا اعتراض لدي فلنعتبر رسالة عبدالصمد طلبا جديدا وإذا وافق على ذلك فسنقوم بذلك.

٭ عدنان عبدالصمد: ما عندنا مانع، ولكنها صيغت من خلال مستشارين.

٭ مرزوق الغانم: نصوت بتجديد الطلب والموافقة على الطلب.

٭ عبدالكريم الكندري: نحن كلجنة تشريعية ننظر في قانونية وليس دستورية الطلبات.

٭ عدنان عبدالصمد: لا، اللجنة اي اقتراح يحال لها تدرسه من حيث تطابقه مع الدستور وكذلك القانونية.

٭ أنس الصالح وزير المالية: نلتزم برأي اللجنة لدراسة دستورية الطلب من عدمه ولكن أرجو استدعاء الحكومة لسماع رأيها.

وبخصوص استقالة النائب صلاح خورشيد عن لجنة الأولويات صوت المجلس على ذلك وكانت النتيجة عدم موافقة على الاستقالة من لجنة الأولويات.

٭ صفاء الهاشم: الصندوق الملياري للمشاريع الصغيرة عندما كان فكرة فكانت اللجنة المالية هي عصب الموضوع، والحين تسحبوه من اللجنة التي تابعته منذ البداية وبه كلفة.

٭ أحمد الفضل: لن نناقش الشق المالي وإنما سنناقش الشق الإجرائي، ولا يوجد هناك قانون محال إلى اللجنة، نحن نبحث عن تقصير وتقليل الوقت ولن نناقش المليارين، وإذا كان هناك اي تصويت فلا يوجد هناك شق مالي نبحثه.

٭ صالح عاشور: الاقتراح من صلب اختصاصات اللجنة المالية وتم استدعاء وزير التجارة وكذلك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة دخلت في المناقشة المبدئية، ولابد أن نستمر لحين الوصول إلى رأي وتقديم تقرير للمجلس الموقر، وسحب الموضوع من لجنة تم التداول بين الوزير واللجنة هذا لا يجوز وهذا امر يعني عدم الثقة بأعضاء اللجنة.

٭ يوسف الفضالة: نحن مجلس جديد نحتاج التعاون مع بعضنا البعض، جدول اللجنة المالية مزدحم ودورنا التعاون بين اللجان، وسوف لن نتخذ اجراءات مالية، ونؤكد ان دورنا ليس سلب اختصاصات اللجنة بل نسرع عملية الانجاز، وجدولكم مزدحم.

٭ صفاء الهاشم: كلام الزميل مرفوض عندما يقول جدولها مزدحم نحن من نحدد ذلك، وحددنا الاولويات واستدعينا الاخ وزير التجارة خالد الروضان، وعندها قال انا وزير جديد واريد فرصة لأتعرف على طبيعة العمل، ونحن الآن منتظرين رد الوزير إذا تريدون المتابعة وجهوا اسئلة للوزير المعني 50 شخصا من المقربين لهم هم من اعطوهم المشروعات.

٭ وزير التجارة خالد الروضان: انا لم اطلب التأجيل، وهذه التعديلات تحتاج وقتا لدراستها وموضوع نقل الموضوع هو شأن خاص بالمجلس، ولم اقل انا طالب 3 اشهر لأي جديد، قلت ذلك لانها تحتاج دراسة للتعديلات.

وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي:

33 من 54 موافقة

٭ علي الدقباسي: اضم صوتي للنائب صالح عاشور وأتمنى من الحكومة رصد الآراء والتفكير في الابعاد الخطيرة لعدم وجود فرص عمل للكويتيين وأتمنى ايضا تخفيض سن التقاعد.

٭ صالح عاشور: تحدثت مع رئيس الوزراء في ذلك الشأن، ونرفض التقاعد الجدي، نعم التقاعد الاختياري نحن معه، اما الاسلوب الحالي حدث تفريغ من الكفاءات في مواقع إدارية في البلد.

٭ رياض العدساني: الحكومة العاطلون وصلوا الى 19 ألف عاطل والأطباء يصلون الى 75 وأحالوهم قبل ذلك وكذلك نقطة الارتباط الكويتية انهوا خدماتهم وعلى رئيس الوزراء ان يهتم بهذا الامر، الكويتي احق.

ووافق المجلس على الرسالة.

٭ مرزوق الغانم: اتمنى تحديد الجهات.

٭ أحمد الفضل: الموضوع غير واضح، وغير موضح الهدف من وراء الرسالة ولا توجد قضية محددة، فما قصدهم؟!

٭ عبدالكريم الكندري: مثل ما هو قبل قليل دافع عن اللجنة ولم يحدد هو ما المقصود باللجنة لتحسين بيئة الأعمال في المشروع الملياري، ولكن نحن سنحقق في الادعاءات والمخالفات في المؤسسات الاصلاحية، وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون وهذه هي الجهات المعنية.

بالنسبة للرسالة الخاصة بتكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق مع وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والاجراءات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان بخصوص وضع نزلاء السجون عملا بنص المادة 147 من اللائحة وتقدم تقديرها في غضون شهرين.

(موافقة عامة).

٭ شعيب المويزري: لجنة حماية الأموال العامة هي الوحيدة المختصة بكل تجاوز على المال العام وهذا الطلب يثير الاستغراب، والاصل أن تكون من اختصاص لجنة حماية المال العام، ونحن على ثقة تامة بعدم قبول سحب اختصاص أحيل للجنة حماية المال العام، واذا كان هناك تصويت على هذا الشيء يجب أن يكون نداء بالاسم.

٭ حمدان العازمي: اللجنة المختصة هي لجنة الزراعة وفقا للزراعة والمجلس السابق لم تكن هناك لجنة، بل لجنة تحقيق وهي الآن هناك لجنة مختصة، الأخ شعيب يشكك فينا، كيف ان هذا الطلب يثير الاستغراب نعرف عندما يتكلموا عن النفط والانابيب، وكل اللجان في النهاية لها اختصاصات محددة، ولم نقل لهم وقع معنا ولم نعرض على أحد. وإذا ما يقبل كيفه.

٭ محمد الهدية: نحن اجتمعنا واتفقنا على ارسال هذه الرسالة الى المجلس لسحب الموضوع.

٭ شعيب المويزري: أتحدى من هو داخل المجلس أو خارجه أن يقولوا عني ان لي علاقة بالانابيب، تثير استغراب قد تعني قانونية أو دستورية.

٭ حمدان العازمي: أتحدى أي واحد و3 سنوات في المجلس السابق ولم يجدوا عليّ شيئا أو تجاوزا، فلماذا تعيدها للجنة حماية المال العام بعد التحقيق فيها مرتين المجلس السابق.

وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة كالتالي 27 من 53 موافقة.

مرزوق الغانم: الاستجواب قد يستغرق أكثر من 10 ساعات هل يوافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى غدا.

(موافقة).

٭ سعدون حماد: اللجنة التشريعية أرسلت طلبين برفع الحصانة والمادة 21 تقول يجب أن ترفع جميع المرفقات مع التقرير واللجنة لم ترفع مرفقات مع طلب د.وليد الطبطبائي، وجميع نواب الامة لا يعرفون ما القضية.

٭ محمد الدلال: المجلس أقر بمعرفة المجلس تأجيل البند الى الغد.

الاستجوابات

انتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجواب الموجه من النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي.

٭ وزير العدل فالح العزب: طلب الاستيضاح أساسه لتجريد الوضوح ومنصبا على وقائع محددة وليست مبهمة، فضلا عن المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة ولا يؤخذ على حين غرة.

كلنا أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة، والمحكمة الدستورية أنها ليست بالقطع آراء مجرد غايتها اثراء الفقه القانوني.

السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما وهي كالظل الظليل وبالتالي لا مسؤولية بلا سلطة أو اختصاص والمطلوب أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب كما وردت بالصحيفة التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ودخلنا الاستجواب حتى نبين للشعب الكويتي انه ان كان هناك اجراء ينبغي اتخاذه، فنحن كحكومة مستعدون لتنفيذه والاستجواب يخالف قرار المجلس والحكومة على استعداد للمناقشة.

٭ وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود: على الرغم من تحفظي عن غموض الصحيفة وخروجها عن الدستور واللائحة، فمستعد لصعود المنصة لتفنيد محاور الاستجواب وتوضيح الحقائق.

٭ عبدالوهاب البابطين: اوجه خطابي الى الوزير، تقف على هذه المنصة لأنك مسؤول وانا اقف على المنصة لأني اتمتع بنفس المسؤولية التي اقسمت بداية المجلس على ان اؤدي الامانة على اكمل وجه واحترم الدستور والقانون وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق مخلصا للوطن والامير.

ونقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف.

هذا الاستجواب لن يكون موجها لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، خارج القاعة اخوة واصدقاء وداخلها نتحمل المسؤولية كاملة، المادة 10 من الدستور: ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال.

المادة 17 من الدستور: للاموال العامة حرمة وحمايتها واجبة.

المادة 177 ومن الدستور: لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات ونعتمد في البداية على نصوص دستورية، وأبدأ الحديث بإعطاء المجلس اننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت بإيقاعها الكويت وفق شروط لأننا امام التزامات دولية ويجب احترامها، وكيف كان الوزير يتجاوز النصوص الدستورية.

نبدأ بخطاب اللجنة الاولمبية الكويتية في 6/6/1963، خاطبت اللجنة الاولمبية الدولية بالانضمام اليها بأن الدولة تريد الانضمام اليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، واحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها في ان تكون عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام.

وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث ان اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها ان قوانينها تضمن الالتزام الشديد بالقواعد والمبادئ التي حدد لها اللجنة الدولية، وقالت: نتعهد بالالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية.

وفي 8/12/2013 في القرار 641 لسنة 2013 في عهد الوزير نشر النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية في تاريخ 8/2/2013 وهنا نقول يجب على اللجنة الكويتية والحركة الاولمبية في الكويت الحفاظ دائما على استقلال ومقاومة الضغوط بما في ذلك السياسية او القانونية التي تحول دون الالتزام الكامل بالميثاق الاولمبي، معنى ذلك ان النظام الاساسي لا علاقة له بالسياسة او بالقوانين، ويقول النظام الاساسي كما تضمن اللجنة الاولمبية الكويتية توافق الانظمة الاساسية مع اللجنة الاولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية.

وعلى ان يعرض اي تغيير او تعديل يطرأ لاحقا على النظام الاساسي للجنة الكويتية على اللجنة الاولمبية الدولية لاعتماده، انت اكثر واحد يعرف ان من المفترض ان ترد الى اللجنة الاولمبية الدولية لاعتماد القرار 34/2013 وبعض مستشاريك يقولون ان هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.

وصدر قرار في 31/10/2014 قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بتأييد استقلالية الحركة الاولمبية الدولية ويؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالادارة الذاتية، ويقول القرار: واذ تعترف الميثاق الاولمبي اي ان الامم المتحدة تعترف بالميثاق الاولمبي، واللجنة الاولمبية الدولية عضو مشارك في الامم المتحدة.

وعرض البابطين تصريح الوزير بأنه «فرض الايقاف دون الاحترام لكرامة الكويت».

فما علاقة الكرامة والسيادة بهذا الموضوع اذا كنا نعرف القواعد والضوابط والشروط، فما دخل الكرامة؟

انت من اصدر القرار 641 لسنة 2013 باشهار النظام الاساسي للجنة الاولمبية الدولية، ولقد ابتلينا بجهات في الدولة جاهلة لا تعترف بهيئة الامم ولجانها المتعددة وقراراتها بسبب فهمها غير الصحيح للسيادة هذا كلام احمد الخطيب في 13/5/2013، وهذه الجهات ما زالت تجهل او تتجاهل ولكن تتجاهل ان معظم الانشطة تأخذ شرعيتها من هذه المنظمات الدولية، انا اتكلم بمفهوم السيادة مثل ما قالوا عند الآباء المؤسسين.

لماذا ذهبت الى القضاء السويسري؟ دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة طرف ونحن نعرف السيادة ولكن بمفهومك هل تقبل بالاحتكام للمحكمة السويسرية وترفض شروط اللجنة الاولمبية الدولية وانت تعرف ان هناك نظاما يجب اتباعه؟ وهل مفهوم السيادة عندك مزدوج؟ ام ان آباءنا المؤسسين لا يعرفون؟

بعض مستشارينك يحتاجون دروسا مجانية في السيادة ولم يضيعك الا مستشاروك.

هذا خطاب صاحب السمو الى جاك روغ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية يقول فيه سموه: وأود ان اؤكد لكم ان الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت هي جزء اصيل من المنظومة الدولية التي طالما احترمت الميثاق الاولمبي وقواعد الاتحادات الدولية، والكويت حريصة باتخاذ الاجراءات بما يتعلق بتطوير قوانينها بما يتفق مع ميثاق الاتحاد الاولمبي وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية.

فهل سمو الامير بهذه الرسالة قد تعدى على السيادة؟ هل تعدى سموه على سيادة الكويت؟

وبعد هذا الخطاب جاءتنا برونزية في لندن في الرماية بعدما شاركنا، وعندما تدخلت توقفنا وشاركنا تحت العلم الاولمبي، وتحسرت الناس لأن علم اللجنة الاولمبية رُفع مكان علمنا والنشيد الوطني لم يكن النشيد الكويتي.

هنا نعرف نفرق بين من يعرف مصلحة شعبه وبين من فرط في كل هذه المصالح لاغراض معينة، السيادة هي علم الكويت يرتفع في المنصات.

ومنذ استلامك نزلت هذه الراية والعلم الكويتي وبعد رسالة الامير وتدخل الامير رُفع الايقاف وبعدما استلمت الوزارة نزلت العلم واخفيت النشيد الوطني.

وأوجه كلامي الى النواب: هل تقبلون التضليل او ان يقف امامكم وزير في هذه المنصة ويضللكم؟ انت ضللت المجلس من هذا الكرسي وسأكشف من نفس المكان هذا التضليل الذي مارسته على النواب وعلى الشعب، لا لا لن نقبل لأن هذا العهد قد ولى بغير رجعة، وهناك استحقاقات ولست في فترة تستطيع قول ما تريد من دون محاسبة.

انت من هذا المكان تقول في 21/12/2016 في بيانك وضللت في ردك على دعوة اللجنة الاولمبية على الصياغة النهائية للاتحادات الدولية، وهذا المستند تعمدت تخفيه لأنك لم تكن تريد عرض الحقيقة كاملة، والرد يقول: بعد عرض الامر على مجلس ادارة الهيئة في 30/1/2015 قرر الاعتذار عن المشاركة باسم الحكومة بوضع النظم الاساسية للهيئات الرياضية انتفاء لأي شبهة للتدخل الحكومي، الآن المشاركة تدخل حكومي واصداركم للقوانين ألم يعد تدخلا؟

وردت اللجنة الاولمبية الكويتية قالت ان انشاء اللجنة المشتركة بعيد عن التدخل الحكومي.

واللجنة ردت عليك هذا الرد لأنهم معتمدون على الميثاق الاولمبي وانك لم تقرأ الميثاق الاولمبي، وصدقت المرسوم من دون مشاورة احد، المرسوم 117 واثناء التشاور على وضع المرسوم كان هناك خطاب موجه الى الامير في 11/11/2014 من توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية يقول فيها: جرت تعديلات في التشريعات الرياضية بما يتعارض مع مبادئ الحركة الاولمبية، وفي حال تم ذلك سيكون هناك وضع مشابه للاتفاق الذي تم، فكيف تعاملت معها؟ ولماذا لم تظهر هذا الكتاب؟

ولم يكتف الوزير بهذا التحذير واللجنة الاولمبية الدولية في 22/6/2015 حذرت مرة اخرى قبل الايقاف بـ 4 اشهر وقالوا لك هذا تدخل حكومي، ورديت عليها بتاريخ 23/7/2015 وقلت لهم: وهو الامر الذي يؤكد ان الوضع الرياضي في الكويت لا يتعارض مع المواثيق، والآن تذكرون الترجمة التي وضعناها في بداية هذه المرافعة ان هناك خطأ في الترجمة بحسن النية، والآن هناك فرق بين حسن النية والتعمد المادة 5 والتي تقضي بأن تضع الهيئات الرياضية وترجمت بأنها الأندية الرياضية، ولكن كان هذا بتعمد وظهر في كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية للهيئة العامة للرياضة.

وخطابي الآن لمن يتبع ضميره في الحكومة، حكموا ضمائركم وراءكم اناس تراقب، ونريد تعزيز مفهوم جديد بأنه لا تفرض قرارا مسبقا بطرح الثقة من عدمه، هذا خطأ، اسمع واقتنع وصوت بناء على قناعاتك.

والوزير يقول اكدنا عدم قبولنا اي تهديد بالوقف ويقول ان هناك لجنة شكلت في لوذان في 5/10/2013 لجنة ثلاثية لحل الاشكال والوزير يرفضها، واللجنة الاولمبية الدولية استدعته للجلوس قبل الإيقاف بأسبوعين وهنا يتكلمون عن القانون الذي ألغيته ووضعت مكانه 34/2013 والآن تطلب مهلة مرة ثانية من اللجنة ولماذا رفضت المهلة، وخرجنا من كأس آسيا وتصفيات كأس العالم في كرة القدم وهذا ينسحب على جميع الألعاب، والوزير يقول ان تاريخ 27 اكتوبر لا يفي نهائيا ومنذ هذا التاريخ الرياضيون يعنون لنا اشياء والمفترض هل هذا تصريح مسؤول لأنك لم تحس مشاعر الشعب الكويتي، وجراح الرياضيين والشعب الكويتي.

وبعد هذه المرافعات دعونا نر من يضحك على جراح ابناء الشعب الكويتي، ونرفض اي استهزاء يمارس على غيرنا لن نقبل بهذا الاستهزاء الذي مورس علينا.

قرار اللجنة الأولمبية الدولية في الايقاف الذي قلتم عنه انه لا يعنيكم شيئا، خطاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يخاطب الامم المتحدة وتواصل مشكور وجهود نقدرها لكن بعد مفاوضات جنيف خارطة الطريق اهم ما جاء فيها سحب القضايا الخارجية والمحلية هذه من خارطة طريق الحكومة.

وفي تصريح رئيس الوفد المفاوض السابق وتم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فهي مكافأة لمن استمر في توقيف الكويت.

ويقولون في خارطة الطريق نرفض ارغامنا على تعديل القوانين الرياضية فلماذا كنت تريد تغيير القانون الحالي؟

من أعطاك الحق بسحب القضايا المحلية ومن اشار عليك بذلك وقلنا لك هذه القضايا لا تعنينا فاتركهم يتحملون نتيجة اهمالهم.

وأطالبك بأن تحيلهم الى النيابة تأتي وتسحب القضايا.

انت طلبت تعويضا 400 مليون فإذا كسبتها ألم تذهب إلى خزينة الدولة.

انت تتبع هذه الإجراءات لأن طوال هذه الفترة لم تكن إلا كروت تفاوض، ولكننا الآن لسنا في طور تفاوض ولا نرضى فلانا اوعلانا وإذا كانت لديكم مفاوضات اطلعوا من كراسيكم واقعدوا مع بعضكم وحلوا المشكلة.

نائب المدير العام محمود فليطح، ان عيالنا يذهبون على حسابهم للتفاوض هذا القرار صادر في 8/5/2016 والمقابلة كانت في 11/5/2016 يعني كان يعلم بوجود هذا القرار وفي التلفزيون يقول انهم راحوا على حسابهم، وبالرغم ان هذه السفرية كانت على حساب الدولة وفق قرار مدير عام الهيئة فمن أصدق نائب المدير ام قرار مدير عام الهيئة؟

أنا اقولكم من يريد ان يكون طلال الفهد رئيسا للاتحاد، رفعت اكثر من قضية في (كاس) وكم قضية رفعتها بشأن هذا الموضوع، وواحدة من هذه القضايا قررت فيها المحكمة التأكيد على قرار الفيفا بتاريخ 15/10/2016 والاعتراف باتحاد الكويت والأندية، فأنت الذي ثبت الشيخ طلال الفهد في منصبه وصار علينا حكم ملزم.

فأصبح هناك حكم محكمة بثلاثة شروط تنفذ اولا ومن ثم نجلس للتفاوض.

هل عرفتم الآن من يريد طلال الفهد في منصبه؟ فلا احد يستطيع معارضة الحكم، وذهبت الى المحكمة السويسرية الفيدرالية وما ربحت وطالبت بتعويض مليار دولار وفي حالة الخسارة هل تحمل ميزانية الدولة هذه الاموال، هل تريدون عمل داو ثانية؟

اللجنة الأولمبية الكويتية والدولية قالت ان التعديلات مخالفة والقوانين مخالفة والكاس والفيدرالية قالت مخالفة وأنتم تقولون غير مخالف وصوتت 176 دولة ضدنا بأننا مخالفون.

الاخ الوزير انتم من تسببتم في هذا الشكل وحينها عرض فيلم تسجيلي لأبطال الكويت في المسابقات الدولية بدون علم الكويت وبدون النشيد الوطني.

رفعت الاقلام وجفت الصحف، كلامي لأبناء الشعب الكويتي انتم اصحاب السيادة وكلامي الى النواب انتم اصحاب القرار.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.

٭ استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة الواحدة و45 دقيقة وتحدث المستجوب الثاني.

٭ الحميدي السبيعي: (وقفوهم إنهم مسؤولون) مسؤوليتهم عظيمة عن تحطيم جيل كامل من الرياضيين، هناك من سألونا عن سرعة الاستجواب في بداية الفصل، فلنعد ذاكرة من نسي الاحداث في مجلس 2013 استجواب الاخ رياض بعد شهرين من البداية، ومجلس 2006 تم الاستجواب بعد 25 يوما من البداية و2009 افتتاح دور الانعقاد في 31/5 استجواب مسلم البراك في 8/6 بعد ثمانية ايام، لماذا لم يتكلم احد.

ولم يتحجج احد بعدم دستورية الاستجواب عن اعمال الوزير السابق، لكن السوابق موجودة، وسيتحجج بمهلة الشهرين التي اعطيت للجنة الشباب والرياضة.

الحركة الكويتية انضمت في 1966 بعد كتاب اللجنة الأولمبية الى اللجنة الأولمبية الدولية وكل المستشارين والوزير يقولون لن تخضع الكويت فمشكلة الرياضة بدأت في 2007 عندما استقالت مجموعة من مجلس ادارة الهيئة وقامت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية فأتى لهم كتاب من الفيفا لم يعترف بهم ولا بلجنتهم، وقال الاتحاد الدولي نحن من نشكل لجنة، والحكومة كانت في ذلك الوقت صامتة فأين الكرامة والسيادة؟، وتم تشكيل لجنة من الفيفا في 2008 وعينوا فيها من عندهم رئيس السن وأعطونا بصوتين وقبلنا هل في ذلك الوقت لم تكن عندنا كرامة ؟.

وعينوا عبدالحميد محمد وآل سليمان وهم عينوا غسان النصف وسليمان العدساني وصمتوا آنذاك فأين السيادة؟

وعرض تصريح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة في 2007 يقول فيه انه مع الفيفا وقال: من منا يستطيع معاندة الفيفا ويقول فليواجهوا الفيفا وننظر ماذا سيفعلون؟ رغم انني معين من الفيفا لكن تحملت المسؤولية من اجل مصلحة الكويت؟

ولكن من المفترض ان المواقف لا تتغير إلا انك في 21/12/2016 تكلمت عن السيادة واستقالوا مرة اخرى ووقفونا دورة الخليج 2009.

هل الكويت تساوي ورقة بيضاء في بطولة الخليج؟

ولكن صاحب السمو تدخل كالعادة وقدره هكذا انه يتدخل وقدم كتابا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال سموه لا يجوز ان ننفصل عن الحركة الاولمبية الدولية وتم رفع الايقاف مؤقتا وشارك المنتخب ورد الايقاف مرة ثانية وثالثة، وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد من وزير الشؤون في 2007 جمال الشهاب ورفع الايقاف ومن ثم جاء بدر الدويلة وتعهد وفي 2009 جاء محمد العفاسي وقال اتعهد، 3 وزراء مروا علينا ولم يتعدل شيء ولم تتعدل القوانين، وفي الاخير ان اللجنة الاولمبية لم تثق فينا.

الوزير مسؤول عن تعهده وقراراته وكلامه، هذه منظمات دولية، الفيفا رأس الهرم بلاتر، شكل لجنة اسمها لجنة الاخلاق وهي من عزلته وأحالته لأنه متهم باختلاسات مالية ومخالفة القوانين، هل تعتقدون ان 170 دولة تجامل الكويت على مخالفة القوانين، هذه هي المنظمة التي تعتقدون انها فاسدة؟ كل الدول خضعت لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية، في ايران خضعت لقرارات الاولمبية، حتى بوتين هددوه، وعدل قوانينه وكذلك الهند عدلت قوانينها.

بكل بساطة يقولون 27/10 لا يعنينا هل هذا معقول؟ لكن لن نترك الوزير على كرسيه بدون حل وهو يقول هذا الكلام وصاحب السمو في 2012 ارسل كتابا للجنة الأولمبية وطلب مهلة وتم رفع الايقاف مؤقتا وشاركت الكويت في لندن.

وهذا قدرنا ان نرجع لسموه في كل كبيرة وصغيرة، المذكرة التفسيرية لقانون 26/2012 تقول ان صاحب السمو خاطب اللجنة الاولمبية الدولية، مؤكدا على التزام الدولة بالتعهدات الاولمبية وتم رفع الايقاف بشكل دائم، الله يطول بعمر سموه.

لكنهم في 2014 أصدروا قانونا رقم 34، وبعدها توماس باخ وجه خطابا لصاحب السمو، يقول له ان ما يحدث خطأ، وقال ان هناك محاولات لتعديل القوانين الرياضية بالمخالفة بالقوانين الرياضية الدولية فهو يحذر من عودة الايقاف.

وصدر قرار الايقاف من اللجنة الاولمبية الدولية وصارت المشكلة وعلى ضوئها الهيئة حلت اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية الكويتية وذهبوا الى لوزان وفي 25/8/2016 صدر قرار من المجلس او توصية كمبادرة للحل.

وشكل لجنة في 21/12/2016 وفي اجتماعها الاول حضر الوزير مع مستشاريه وسألتهم سؤالا واحدا بأن يعطوا رؤيتهم لرفع الايقاف وحل المشكلة، وما الخطوات التي نساعدكم فيها لرفع الايقاف، فقالوا «ما عندنا شيء وكل ما لدينا فعلناه، واذا انت تريد تشتغل اشتغل»، وقالوا انهم دزوا كتابا للجنة الاوليمبية

وقلت انا سوف اعطيكم رؤية نبدأ منها وفق طلبات اللجنة الاوليمبية بتعديل القوانين وعودة المجالس المنحلة وسحب القضايا، وقلنا لهم سوف نأتي بمهلة مع التعهد بالالتزام بالقوانين الدولية وهذا من باب التعاون.

وبالنسبة للقضايا قالوا ممكن التفاوض عليها، وهي 6 قضايا خسرتها الدولة وبقي تعويض ملياران على اللجنة الاوليمبية الدولية وعلى الفيفا، وبما انهم خسروا 6 قضايا فسوف يخسرون هاتين القضيتين.

لا تكذب علي ولا تكذب على المجلس، الوزير قال ان القضايا منظورة ورفعوا قضايا 6 وخسروها وما كنزي قال لهم إذا رفعتم الرسوم فسوف تخسرونها لانهما سوف يطلبون التعويض من الكويت مليار للاتحاد الدولي لكرة القدم ومليار للجنة الاوليمبية الدولية.

وسألتهم لماذا لا تردون الهيئات، قالوا كيف نردهم وهم متهمون؟ وطلعت في مداخلة تلفزيونية وعرضت عليهم انه حيث انهم لم يوجه لهم اتهام ولم تستمر القضية وليس هناك حكم نهائي ولم يذهبوا الى النيابة فالدستور الكويتي يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فليردوا لحين البت في قضاياهم، وبهذه الطريقة لبينا طلبات الاتحاد الدولي ولا خوف من سحب القضايا سحبا مؤقتا.

والاصول القانونية تقول تحقيق واتهام وحكم وحل هم بدأوا بحل الاندية والاتحادات والجمعيات العمومية اولا بدون حكم او تحقيق او اتهام.

هناك من قال لماذا قدمت المبادرة؟! وقالوا لي اني بذلك احميه احمي الوزير، قلت لهم لا علاقة لي بذلك، اذا تم حل المشكلة وادى واجبه سوف ندعمه.

يا نواب الأمة مسؤوليتكم كبيرة، لان الشارع أتى بكم الى هنا وتحملوا مسؤوليتكم، الوزير والمستشارون تعاملوا معنا بالتعالي، وصولا الى ان يأتوا هنا بعد شهرين ويقولوا لا يوجد حل الا بخصخصة الاندية ومن ثم الجمعيات العمومية، هم لا يريدون المشاركة.

الخصخصة مطلب عالمي وانا معه لكن وفق المواثيق الدولية وليس وفق ما يريدونه هم.

وسأوضح كيف كانوا يضللون رئيس المجلس مرزوق الغانم، فنحن لم نتخذ قرارا بالرؤية ويقولون اتفقت اللجنة وأرسلوا كتابا الى الرئيس ونحن لم نتخذ قرارا أو لم نصوت على قرار وكذلك دلسوا على اللجنة الاوليمبية وقال عن القانون المقدم انه قانون اللجنة.

يريدون سحب القضايا المحلية وفي نفس الوقت يقولون انهم المسؤولون عن الايقاف، فأين الكرامة والمحافظة على المال العام، لكن اذا سميت القضايا سوف نصعده على المنصة مرة اخرى وحتى رئيس الوزراء سنصعده المنصة، والقضايا بـ400 مليون دينار ضد اشخاص الوزير اتهمهم بالمسؤولية عن الايقاف الرياضي.

الوزير يساوم بالمال العام المنظمات الدولية، هل هذا المال العام الذي يتحدثون عنه، هل هؤلاء جديرون بحماية المال العام والدستور الكويتي والشباب والحركة الرياضية؟!

في سنة 1963 هناك كتاب فيه تشهد وزارة الشؤون ان اللجنة الاوليمبية الكويتية هي اللجنة العليا المسؤولة عن الحركة الرياضية الكويتية هؤلاء هم كانوا رجال الكويت الذين صاغوا هذا الكتاب وهو كان وزير الشؤون عبدالله الروضان، والآن هناك من يحبط الشباب ويدمر جيلا كاملا.

اذا كنت لا تريد الالتزام بقرارات اللجنة الاوليمبية الدولية اذهب الى بيتك واترك الكرسي، لكن تتعمد المكوث وتهين الكويت وخفض العلم.

الامم المتحدة تدخلت وخاطبت الخارجية الكويتية، لماذا الوزير لم يقدم طلبا بالخروج من المنظمات الدولية فلو كان قد قدم طلبا بذلك امس لكنت شطبت هذا المحور.

والآن أقول للوزير اما ان تطبق القوانين الخاصة بالمنظمات الدولية أو اخرج من مظلتها، ولكن هناك أطراف خارحية تسعى للايقاف هم افراد بالخارج، لكن على الوزير ان يستخدم سلطاته وإذا كانت المنظمات متواطئة مع الأفراد اخرج من المنظمات.

لكن تقعد ولا تريد التطبيق لا، نرفض هذا.

نريد الفرح لأن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يوحدنا، لماذا تدمرون الكيان الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي؟!

أين تريدون أن تذهبوا بالكويت؟!

أتحدى الوزير أن يقدم خطة واضحة محددة بجدول زمني برفع الايقاف الا ان يأخذوا خصخصة الأندية، وشلنا الرياضة من رقابنا وحطيناها برقاب نواب الأمة.

الدول ترعى النشء والصحة من الرياضة والرياضة قبل الصحة.

ما يحدث خطأ، لابد أن تكون لنا وقفة في هذا الأمر ونحاسبهم على هذا الأمر.

في 17 يناير بدأت حرب تحرير الكويت هل الوزارة غطت هذا الخبر وهذا الأمر يطيح بوزراء، هذه الكرامة الحقيقية، وزارة الإعلام لم تهتم بهذا اليوم، يوم تاريخي سقط فيه شهداء الكويت.

الهيئة العامة للشباب والرياضة قدمت عروضا للمحامين وقدمت لهم جدولا بالساعة 450 فرنكا في الساعة ومن ضمنهم ماكنزي والفتوى والتشريع تقول لهم لا يجوز توكلونها عنكم إلا أنهم وكلوا ماكنزي.

في الهيئة العامة للرياضة طلبوا 10 مستشارين قانونيين ولديهم إدارة قانونية وفتوى وتشريع ومستشاري الهيئة، لماذا؟! وتتحمل تكاليفهم وسكنهم لماذا؟!

وتوجد في الوزارة ادارة قانونية فلماذا 10 مستشارين ورواتبهم عالية؟! واختصاصاتهم غير مطلوبة في الإعلام ولكن هذا من باب اللعب مثل صعوبة تعلم وصحة نفسية.

صقر الملا يأخذ راتبا 500 دينار في وزارة الشباب و1000 في هيئة الرياضة، ويدرس بالتطبيقي ويدرب في ناد، واليوم حاضر مع الوزير، وفي كل قناة موجود، ومسماه في الأخير محلل رياضي وهو مستشار الوزير.

وسليمان العدساني 1200 دينار وهو مستشار الوزير في وزارة الشباب ونائب رئيس الهيئة براتب آخر لكي تعرفوا أين التنفيع ولماذا المواقف تتبدل والأفكار تتبدل.

القرار بوجهكم يا نواب الأمة، ولا أهدف الى شخص الوزير ويعرف انني اعزه لكنني لا أجامله على حساب الرياضة وحساب الأموال العامة، دورنا انتهى ويبقى قراركم ومن سيراقبكم هو الشباب والشارع الكويتي وأسأل الله ان يعينكم على اتخاذ القرار.

٭ وليد الطبطبائي: لماذا الدول تحرص على الرياضة؟! لماذا الكويت ممنوعة من الرياضة بينما منتخب النظام السوري يشارك، قالوا يسقط النظام ولا يمنع الشعب من الرياضة، فالدولة لا تقبل بالمساس بالرياضة الدولية، لا يجوز غياب الدولة عن المشاركة في الرياضة الدولية.

وسألت الوزير عن اجراءاته قال ما عندي شيء فلماذا تقبل المنصب قال ارغمت على الوزارة، فقلت امامك يومان اما استقالتك او الاستجواب او رفع الايقاف.

وتفاجأت بأن الفيفا سموا حالتنا «ايقاف النشاط الرياضي في الكويت»، يعني اللاعب اللي يحرز 1000 هدف لا يحسب له يعني مثل لعب الحواري ودوري الروضان أفضل منه.

رونالدينو عندما جاء الكويت في افتتاح استاد جابر فوجئ بأن النشاط موقوف فذهب الى سوق المباركية «يطقطق» الكرة.

الوزير قام بتقييد حرية الرأي والنشر والصحافة لانه خريج المدرسة العسكرية فيطبق النظرية الامنية على وزارة الاعلام.

وقالت احدى الصحف ان الحمود يعتدي على حرية الصحافة واعاد الصمت الانتخابي رغم صدور قانون واستاءت منها الصحف وتمت ادانة الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الانسان، واعترضت على قمع حرية الرأي وملاحقة المغردين وذلك بحضور وزارات الكويت.

وتراجع سجل الكويت في حرية الصحافة تراجعا مخيفا في حرية الصحافة واغلاق الصحف وقانون الاعلام الالكتروني وبالنسبة للتجاوزات المالية والادارية فالكل يعرف ماذا يجري من ممارسات قمعية للموظفين فقبل تسكين موظف فمدير مكتب الوزير يعمل في جهاز أمن سابق فيرسلون الموظف المرشح للوظيفة وهل له علاقة بمسلم البراك او فيصل المسلم وفلاح الصواغ أو جمعان الحربش بالرغم من ان الموظف حاصل على امتياز، ويتسبب ان عدد التظلمات في وزارة الاعلام وصلت ألفاً وأحال للتقاعد عددا كبيرا من الموظفين الكويتيين ووضع مكانهم غير كويتيين عددهم 74 موظفا.

ولم نر فسادا اداريا مثل ما فعله وزير الاعلام وهذا الفساد الاداري حتى يؤدي الى فساد مالي وهناك لعب في القضايا المالية لذلك تقرير ديوان المحاسبة متخم بالتجاوزات المالية مثل مسلسل تورا بورا فيقول التقرير ان المبلغ مليون و200 ألف دينار والحلقة بــ 40 ألفا وبالرغم من ان سعرها الأصلي 20 ألف دينار والمنتج المنفذ سووا معه عقد للتنفيذ ولكنهم اشتروا لهم اجهزة بـ 18 ألف دينار.

وتعاقدت الوزارة لشركة فواصل اعلانية بمبلغ 164 ألف دينار وديوان المحاسبة يقول ان كان من الممكن ان تقوم الوزارة بهذه الاعمال.

ومنتج منفذ اعطوا له عقدا بـ 215 ألفا بمشاهد سبق تمثيلها.

وآخر تجاوز حدث في المجلس الحالي في ختام حفل الكويت عاصمة الثقافة الاسلامية فالمفترض عرض الشيخ عبدالعزيز الرشيد او يوسف عيسى القناعي لبيرزوا التراث أو المالك وهكذا أو أأتني ولكنهم اتوا بفرقة إنانا للمسرح وهي فرقة غنائية من روسيا بعقد قيمته 98 ألف دينار غير شامل للتذاكر والاكسسوارات.

وهناك حالة اخرى من التنفيع بالوزارة، وكيل وزارة الشباب عنده شركة اسمها «ايجيل فيجن» وقالت انها بتحضر برنامج طبخ «ابهار» بقيمة 320 ألفا والحلقة بـ 10600 وحسبت روايتي بالمجلس منذ 16 سنة ما وصلت 320 ألفا وهي تتبع وكيلة وزارة بالوزارة ووضعوا البرنامج في قناة رياضية.

وخالد الزامل رافع قضية على الوزارة بسبب هذا البرنامج، وهناك مسلسل سوف ينتج في مصر اسمه كيد الحمواد وتلفزيون الكويت اخذوا حصة منه قيمتها 7 ملايين جنيه، والوكيل الذي ذهب عرض عليهم 10 ملايين من اجل الحصري ووضع التزاما على الكويت والوزير جدد له.

وكيل مساعد بقطاع الشباب لديه شركة اسمها اصلاح الملاعب الرياضية باسم الوكيل المساعد.

في 9/1/2017 اخذ وزير حالي حصة من مسلسل اسمه كلام اصفر بمبلغ 390 ألفا، وكذلك مسلسل كحل أسود قلب ابيض لوكيلة بمبلغ 380 ألفا.

الوزير عقد عقودا لتلميع الوزارة والوزير وقع على مجموعة تسوي له تغريدات بقيمة 600 ألف دينار و50 ألف دينار لمدة 3 أسابيع، 100 تغريدة بالشهر.

الوزير دفع مبلغا لعوني الكعكي رئيس تحرير مجلة «نادين» فكيف يخدم الكويت لتسليمه 120 ألفا من حساب مأخوذ من بنك كويتي؟! هل هذه هي الأمانة للناس الذين يتاجرون ببنات الهوى، وتحرمون 200 دينار من كويتية تبكي وقف المساعدات؟

حكومتكم اين ذهبت بنا في مؤشر مدركات الفساد؟ في عام 2015 كان 55 عالميا والعام 2016 نزل 75 عالميا.

وصرف الوزير مليون دولار لشراء حقوق بث فعاليات النطاطيات ما هذا العبث؟ والجهات الرقابية اوقفت هذا العبث.

لم نر فسادا مثل هذه المرحلة وعندما اضفنا محور الاعلام صارت هيصة في الوزارة، وديوان المحاسبة متخم والوزير مسؤول عن اضاعة أموال الدولة والتنفيع للاقارب والمسؤولين يجب ان يحاسب عليه الوزير.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود: الله خبير بما عملنا وخبير بما عمل الآخرون فينا وفي الكويت، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأشهد الله أنني أديت أعمالي بالأمانة والصدق، وأطلب منكم أن تحكموا بالعدل.

نقف اليوم على هذه المنصة انطلاقا من مبادئ الدستور الكويتي، الدستور الذي قرر صاحب السمو بأنه حامي الدستور، نريدها ترجمة صحيحة خالية من الشوائب لتكون خير معين لسيدي صاحب السمو أمير البلاد، ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة.

واليوم سأوضح الحقيقة وعلى المجلس الموقر الحكم بالعدل والإنصاف وقدري أن أتحمل وزر مشكلة مفتعلة والجرح الذي أوغره البعض في جسد الحركة الرياضية ومن استهان بكرامتنا وسيادتنا كدولة.

استجواب اليوم هو منصة حق لا منصة دفاع، اريد لهذا اليوم الذي نبدأ به لمعالجة الأضرار التي فرضت على الحركة الرياضية ولنواجه كل من تسبب في إيقاف الحركة الرياضية ومستعدون لإنهاء كل هذا اليوم.

وفق قرار المحكمة الدستورية التفسيري للمادة 100 كان فهم التفسير مختلطا لدى البعض بالرغم من انه كان أوضح من الشمس في رابعة النهار.

سأبين الحقائق أمام الشعب الواعي وأسجل على صفحات التاريخ ما أقول وأنتم ستحكمون بالحق، وقبل الدخول في صحيفة الاستجواب التي نالت منا ولوت عنق الحقائق، فشكرا لله على كل النعم، والديموقراطية نعمة والعمل بالحق نعمة.

اجتهدت في الرد لأنني وجدت صعوبة في الرد على هذه الصحيفة الغامضة ولهذا السبب سأعطي نفسي منهجا للرد وهذا الغموض يخفي شبهة عدم الدستورية وفق المحكمة الدستورية.

الصحيفة مكتوبة بطريقة غير دستورية، تسلمنا الصحيفة الغامضة في 15/1/2017 وتسلمنا الإيضاحات في 26/1/2017 والإيضاحات غيرت مفاهيم المحاور.

الإيقاف الرياضي

كانت هناك توصية من المجلس لتمكين منتخب الكويت للمشاركة في تصفيات أمم آسيا والحكومة ردت التحية بأحسن منها وقدمت الحكومة تصورا عمليا لحل المشكلة بمشروع قانون الرياضة والاتصال بالمنظمات الدولية لزيارة الكويت لحل المشكلة.

وبالرغم من صدور هذا القرار في 21/12/2016 بتكليف لجنة الشباب والرياضة ومنحها 60 يوما ولكن ما حدث اليوم كان استهدافا للوزير بخيارين إما التنازل وسحب القضايا ضد المتسببين او تستقيل، وكان ردي واضحا بأن أبرّ بقسمي.

من واجبي أن أشرح اليوم مَن المتسبب في وقف الرياضة في الكويت.

وعرض الوزير فيديو يتناول أسباب الإيقاف وهو اختصار لقضية الإيقاف بأنها نتيجة شكاوى صادرة من الكويت، وتأكدنا ان الإيقاف جاء من الكويت منذ 2007 الى 2012، واستمرت الى الآن، والرياضيون يعانون.

وهناك نظرية الثابت والمتغير ونحن نحمّل المسؤولية للثابت، و8 وزراء مروا على الوزارة من 2007 وهؤلاء متغيرون وهم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي، كويتي ورئيس المجلس كويتي موجود وثابت ومدير اللجنة الأولمبية الكويتية موجود.

الوزارة عملت المستحيل لتفادي الإيقاف لكن هناك من لديه فن في استمرار الإيقاف ويؤثر على متخذي القرار لإهانة بلده.

في الفيفا لدينا مسؤول كويتي دخل المكتب التنفيذي وفي 25/9/2015 صدر إيقاف بالكويت ومارس بركاته وأوقف الكويت.

وعندما لم يكن لدينا مسؤول كويتي في اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية لرفع الايقاف وشارك البطل احمد نقا المطيري والمستجوبون، قالوا انني اخالف توجيهات صاحب السمو، فلقد حظيت بثقة سموه، وتوجيهات سموه اوامر أضعها على رأسي.

المستجوبون يقصدون القانون 26/2012 والحكومة لم تخالف هذا المرسوم، فمن وضعه؟! من وضع القانون رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الاسبق واللجنة الدولية باركت هذا المرسوم وفي 29/11/2012 تسلمت المسؤولية في يناير 2013 وقبل قانون 26/2012، فكيف لمن وضع القانون ان يكتشف ان القانون خطأ، وارسل رسالة للجنة الاولمبية الدولية لتشكيل لجنة لوضع النظم الاساسية للهيئات الرياضية؟ وفيصل الجزاف درس الموضوع بأن اي تدخل في وضع النظم الاساسية يعتبر تدخلا حكوميا.

وعلى ضوء قرار 641/2013 تم إشهار نظام اللجنة الاولمبية الكويتية ولا يزال قائما ولا يخالف اي نظام من انظمة اللجنة الاولمبية الدولية او الميثاق الاولمبي واشهرنا النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم الكويتي، فكيف خالفت توجيهات صاحب السمو؟! لماذا بدأنا بطلب تعديل مرسوم 26/1013؟! فبعد سنة من تمكين الهيئات الرياضية ولإبداء حسن النية تم اصدار مرسوم بقانون 134 بتمديد سنة لاعطاء الفرصة للاندية لدعوة الجمعيات العمومية واقرار نظمها الاساسية، وبعد مرور السنة الثانية وضعنا اقتراحات بتعديل مرسوم 26/2012 وبعد 3 اشهر لا توجد اي نتيجة، اتصلت برئيس المجلس الاولمبي الآسيوي واوضحت له خطورة الوضع ولنجد حلا لهذه المشكلة، لكنهم قالوا ان اي تعديل على قانون 26/2012 سيوقف الرياضة.

لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة استدعتنا لاجتماع وبحضور مدير المجلس الاولمبي الآسيوي، وقال وقتها: اذا عدلتم 26/2012 ستوقف الرياضة، فاضطررنا الى اصدار المرسوم 117 بتعديل نصاب الجمعية العمومية غير العادية الى 250 كتسهيل وتنظيم، ولكن بعض الاندية وضعت رسوما خيالية ووضعنا بعض الامور التنظيمية وشاورنا اللجنة الاوليمبية الدولية.

قبل فترة 5 من النواب قدموا اقتراحا، منهم اثنان من المستجوبين، وذهب الى اللجنة التشريعية، وقررت اللجنة اعادة النظر في النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، معنى ذلك ان المستجوبين ارادوا تعديل 26/2012.

عندما بدأت قضية التهديد بالايقاف، خرجت رسالة من الكويت باتخاذ اجراء الايقاف حتى النشاط المحلي، ومع ذلك ذهبنا الى لوزان في 12/10 واجتمعنا مع اللجنة الاولمبية الدولية، وفي شهر 6 هددونا بالايقاف الى تاريخ 30/7، ومع هذا التهديد بالايقاف طلبنا رسائل من الكويتية وطلبنا من الدولية معرفة ما سبب الايقاف

نعم نحن دولة ذات كرامة وسياسة، ورسالة الفيفا تقول ان هناك معلومات وردت لنا بأنكم سوف تعدلون القوانين وسوف نوقف النشاط.

وذهبنا اجتماع لوزان وخلال الاجتماع كان هناك عدم مبالاة وفي الاجتماع سألناهم عن دليل تدخل الحكومة في الرياضة ورئيس اللجنة الاقليمية الدولية قال: هناك 7 ملاحظات واقترحوا تشكيل لجنة ثلاثية فنية لوضع الملاحظات وقلت لهم اذا كانت هناك حاجة لتعديل اي شيء فسوف نرجع الى المجلس ونقدم الاقتراح وقبل نهاية الاجتماع هددنا انه في يوم 27/10 سنوقف، وقلت لهم نحن دولة ذات سياسة ونحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفي 13/10/2015 وضعوا فيه 9 نقاط وردينا عليها في كتاب ارسلته في 20/10/2015 وقلنا ان قوانينا متماثلة مع قوانين دول اخرى منها بريطانيا وأميركا واسبانيا ونيوزيلاندا وقوانينا افضل.

وردا على الرسالة بان السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الاولمبية الدولية هو وجود شكوى وتنازع بين الحركة الرياضية وبين الحكومة في قانون 117 و25 بخصوص الرياضة.

وفي الاستجواب اشار المستجوبون اننا لماذا لا نطبق مهلة واقول طلبت مهلة وعملت اتصالات وراسلت توماس باخ في 26/10/2015 يوم واحد قبل الاتفاق وطالبت اللجنة الاولمبية الدولية ان تمتنع عن فرض اي عقوبات عليها وترغب في تشكيل فريق لمناقشة التزام القوانين الرياضية بالمواثيق الدولية.

ونؤكد ان الحكومة عملت كل ما لديها من امكانيات وطاقة من احترام مرسوم 26/2012 وتنفيذ توجيهات صاحب السمو وتمكين القانون وبعد ذلك عجزت الاندية على اقرار انظمتها الاساسية وبعدها صارت الشكاوى وبعدها تم ايقاف الكويت من دون وجه حق بدأنا نفكر في الداخل وتطوير الرياضة الكويتية من خلال الرياضة للجميع ورياضة المرأة والمعاقين والرياضة الترويحية والنشاط المحلي لم يقف وامورنا كلها بصدد ان يكون لدينا مستقبل افضل للرياضة.

وبخصوص الادعاءات التي ذكرت في الاستجواب أن الكويت خالفت التزاماتها مع المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية.

الكويت ليست عضوا في اللجنة الاولمبية الدولية ولكنها ممثلة في اللجنة الاولمبية الكويتية فالحكومة ليست عضوا في اللجنة الاقليمية الدولية فبأي منطق تسألوننا عن هذه اللجنة؟

وتطرق المستجوبون الى تحميلي مسؤولية الغاء قانون فهل يجوز دستوريا ان يلغي الوزير قانونا؟ هناك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية فكيف أُحمل الغاء قوانين، والالغاء تم باقتراح قدم لمجلس الامة، وصار قانون «134/2016» فاصبحت مسؤوليتها تنفيذ هذا القانون وكلها اصبحت قوانين معدومة الأثر، والمستجوبون اوضحوا الحقائق لكم بأنه لابد ان يكون حل لمشكلة الرياضة مهما كانت التكلفة وقبلت ان ادفع ثمنها سياسيا.

واستغرب اتهام الوزير بوضع عقوبة السجن على الرياضيين فكيف يضع الوزير عقوبة السجن؟! الى هذا القانون اي من المجلس وقانون 26/2012 به عقوبة الحبس في علاقة الوزير بالموضوع والأجمل من هذا أن المستجوبين قدموا اقتراحا بعودة قانون 26/2016، واللجنة التشريعية أقرت بعودة هذا القانون وبه حبس.

وعقوبة الحبس كانت موجودة في القوانين التي مرت على الرياضة في الكويت.

بعد صدور قانون 34/2016 نشر في 12/7/2016 بالجريدة الرسمية، وخول الهيئة العامة للرياضة التفتيش والتأكد من مالية الهيئات الرياضية، وفتش على 44 هيئة رياضية من ناحية العهد والأمور المالية والاستثمار واكتشف مجموعة من المخالفات، أهمها عدم تسوية أموال قدمتها الدولة لبعض الاندية والاتحادات، ومن أحد اسباب الحل الاضرار بمصالح الاعضاء، والحكومة ممثلة بهيئة الرياضة طبقت القانون وفي 25/8 حلت اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم لمخالفات مالية جسيمة.

الحكومة ليست مسؤولة عن أي قضية ترفع في محكمة الكاس فهي محكمة رياضية وذهبت لها أندية واتحادات تم حلها بشكل غير قانوني.

وكانت هناك 9 قضايا رفعت على 9 اتحادات منها من لدينا شكاواها التي رفعتها لإيقاف الرياضة.

ولم نرفع أي قضايا، أما دوليا فرفعنا قضيتين على الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية بعد المعاملة السيئة لكن الى اليوم لم نحدد مقدار التعويض المطلوب من المنظمات وعندما تقدم الاخوان بتوصية قلنا من الممكن أن نسحب هاتين القضيتين وهما مرفوعتان من الفتوى والتشريع ومكتب ماكنزي ليس طرفا في هذه القضايا.

القضايا التسع ما زالت متداولة قضائيا وكيف هي قضايا خاسرة وهم اشترطوا سحب، وقضايا الكاس ليست للحكومة علاقة بها.

المستجوبون اشاروا الى أننا قدمنا معلومات غير دقيقة في جلسة 21/12/2016 الخاصة، لا بل قدمنا كل الحقائق بهدف الحصول على حل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا ولكن هدف المستجوبون إلى ابراء الذمة واعطاء صك البراءة لمن تسبب في وقف النشاط الرياضي الكويتي.

وبخصوص الشروط الثلاثة للجنة الاولمبية وهي تعديل القانون وسحب القضايا وعودة الاندية المنحلة وبالفعل تعاونا في رفع الايقاف.

اتهمت شخصيا بالتجاوز والتعدي على المال العام واستمعت الى الكلام والاسماء التي طرحت، مثل ما يقول «لا تقربوا الصلاة» فلا تجاوزات لا مالية ولا إدارية في الاعلام.

وزارة الإعلام من أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع الاجهزة الرقابية ومع لجنة الميزانيات وهناك شهادة من لجنة الميزانيات تشكر وزارة الإعلام لاحالتها أكثر من مخالفة الى النيابة.

9 حالات أحلناها إلى النيابة العامة منها قياديان سابقان ورفعنا 10 قضايا للدفاع عن المال العام واحلنا 7 حالات للمحاكم التأديبية، هل هذا تبديد وهدر المال العام أم حفاظ على المال العام؟

وديوان المحاسبة أقر بعدم وجود مخالفات ففي عام 2014 مكتب وزير الشباب لا توجد مخالفات وزارة الإعلام 3 مخالفات، «كونا» لا توجد مخالفات، المجلس الوطني لا توجد مخالفات، وفي 2015/2016 وزارة الإعلام 6 مخالفات، 2 إحالة للنيابة، 2 إحالة للمحكمة التأديبية و1 تمت معالجتها.

وبخصوص إنانا فالكويت احتفلت عام 2016 كعاصمة للثقافة الإسلامية وكان في الاحتفال 600 فعالية ولتنظيم مثل هذه المهرجانات أن تختتم بمهرجانات تليق بمستوى الدولة وهذه الفرقة على مدار 7 سنوات نظمت 6 احتفالات وسورية دفعت 360 ألف والكويت دفعت 98 ألفا فالقاء الاتهامات جزافا غير مقبول.

شكلت لجنة محايدة من خارج هيئة الرياضة للتحقيق في المخالفات إن وجدت في مشروع «winter Land» (وينتر لاند) فكنت أتمنى التدقيق من المستجوبين.

ديوان المحاسبة طلب أوراق المنتج المنفذ وتأكد من سلامة الموقف القانوني واتخذ الإجراءات القانونية والكويت دولة المؤسسات.

وتسلمت المسؤولية عن الوزارة وهي مهمة ولها دور كبير استراتيجي.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة واستكمل وزير الإعلام تفنيد محاور الاستجواب.

٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: أشار المستجوبون الى قضية الخبراء في وزارة الإعلام وهم مرتبطون بتطوير الوزارة برمجيا، ولدينا 7000 موظف في الوزارة، وبدأنا في تطبيق التطوير في 2012 وفي 2015 زاد عدد المستشارين بموافقة ديوان الخدمة المدنية.

ويلاحظ ان هناك تطورا كبيرا في الوزارة، وهناك قرار مجلس الوزراء في اعتماد لائحة البرامج للمتعاونين في التلفزيون وكلها مكافآت وليست رواتب، وكان لا بد من الاستعانة بهؤلاء الخبراء في سكاي نيوز من 900 الى 4000 شهريا والجزيرة 6000 دينار فلا بد ان تواكب التطور المطلوب ونعتز بكل من يقدم الدعم والعون لشبابنا الكويتي.

هناك شاب كويتي أو غير كويتي ما يغرد، والإعلام المؤثر لا بد ان يتبعه في التأثير وهناك شباب كويتي يتواصل مع الآلاف من شباب الكويت، وهناك احتياج لشركات التسويق لوزارة الشباب والإعلام وكلها بمبالغ بسيطة منها 20 الفا و40 الفا ومرت على كل الأجهزة الرقابية دون الاستثناء وليس للتلميع.

وقضية المغردين ليس بها تجاوز على القانون وأنشئ قطاع الإعلام الجديد للتواصل الاجتماعي وبه شباب كويتيون دورهم يغردون ويتواصلون مع المجتمع وأتحدى من يقول إن به تلميع أو تنفيع.

وهناك ترسية لأحد العقود لشركة Omedia بمبلغ 16 الفا وما عُرض من 600 الف غير صحيح جملة وتفصيلا.

وبالنسبة لمحور الحريات فالكويت بها دستور ينظم كل شؤون الحياة وفي مادتيه الـ 36 و37 أشار الى حرية التعبير وفق ما بينتها القوانين والوزارة تطبق قوانين إعلامية قائمة وهي المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني وكلها مسؤولية الوزير تطبيقها ولا يوجد قانون منها له ارتباط بتكميم الأفواه.

وفي حال رصد الوزارة لأي تجاوز قانوني تتخذ الإجراءات للحفاظ على قوانينا الوطنية وعاداتنا والوحدة الوطنية وعند رصد أي مخالفات تتم إحالتها الى النيابة ولا نملك أي قرار إداري للتعامل معها بل التعامل يكون للقضاء.

وقانون الإعلام الإلكتروني من القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الإلكترونية وليست له علاقة بالمغردين ويصدر وفق المادة 5 من القانون 6 رخص ولكنها أصدرت 85 رخصة بمواقع الكترونية.

فالمادة 5 من القانون رقم 8/2016 تسري على المواقع والمادة 9 المسؤولية تقع على عاتق المدير المسؤول عن الموقع الإلكتروني ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي يعني أن المدونات الخاصة والحسابات الخاصة خارج نطاق تطبيق القانون وبالتالي حرية الصحافة مكفولة بنص القوانين.

وإحدى الصحف تشيد بسقف الحرية العالي في الكويت، نحن في دولة مؤسسات والحرية مكفولة والنظام مكفول في الكويت.

ووزير الاعلام لا يصدر قرارات هباء بل تنفيذا للقوانين التي ذكرتها، وبالنسبة للفرعيات فالوزير يطبق قانون الانتخابات 1998 و2008 في مادته 45، والقانون جرم تنظيم الانتخابات الفرعية.

واذكر المستجوبين بانه في عام 2008 صدر اول قرار وزاري حظر الترويج للفرعيات، وفي 2011 صدر قرار تنظيمي برقم 81 تكلم عن الصمت الانتخابي والفرعيات وحظر الدعاية للفرعيات و78/2012 ضم الصمت الانتخابي والفرعيات وهو قرار وزاري، و81/2011 و78/2012 تحدثا عن حظر الدعاية للفرعيات والصمت الانتخابي وكل هذه القرارات صادرة لتنظيم الشأن الانتخابي.

وعندما جاءت القرارات اشارت الى صمت يوم قبل الانتخابات، فالقضية هي ادبية تنظيمية، وصدرت احكام ادانت من تجاوز الصمت الانتخابي وهي احكام نهائية.

في المادة 31 من قانون المطبوعات، والنشر، والمرئي والمسموع، المادتان 8 و20 هذه هي الاسانيد القانونية التي التزم بها مسؤولو وزارة الاعلام منذ 2008 الى اليوم، وحرياتنا مصونة في الكويت ولا نقبل بانتهاكها.

«مراسلون بلا حدود» منظمة او جهة اجنبية تضع معاييرها وقالوا ان مراسيم القوانين المنظمة للحريات والاعلام بها شوائب فهل نحن مسؤولون عن اصدار القوانين؟ فنحن من ننفذ ونطبق القانون ولا نشرع القوانين.

وآمل ان اكون وفقت في ايضاح الحقائق.

تعقيب المستجوبين على ردود الوزير

٭ د.وليد الطبطبائي: اتهام الوزير المستجوبين بأن لديهم اجندات وان اطرافا حركتهم، فأنا استجوبت اكثر من 10 اشخاص المرحوم سعود الناصر واحمد العبدالله، فلا تشوف نفسك ونحن احترمناك، وعندما عرضنا رئيس مجلس ادارة مجلة «نادين» لم نقل انه خالك.

الوزير كل كلامه تضليل وهذا عمل تعود عليه، فما يتعلق بالشؤون الادارية والترقيات والظلم للناس بسبب سياسة الوزير.

وهناك موظف شاك في محكمة التمييز ومعطينه «جيد» واخذ حكما نهائيا من التمييز ورافض الوزير ان يعطيه حقه، وعندما سألك ديوان المحاسبة عن قرارات التعيين من دون لجان تعيين ذهبت وشكلت لجانا شكلية وسنحيلها والمحاضر الى النيابة.

وهناك شخص في وزارة حمل الوزارة والدولة 10 ملايين جنيه بالحصول على عرض حصري.

وتغريدات المغردين كلها تلميع ودفاع عن قراراتك وبيت الزكاة سوى عقدا معهم نفس الشركة بـ 0500 دينار وانت سويت عقدا بـ 600 الف دينار.

وبخصوص وينتر لاند من اين الاموال؟ هذه اموال الكويتيين.

وبخصوص انفصال اليمن الجنوبي، فسمو الامير من رواد وحدة اليمن، واستمراره وحضرتك معطي مسارحنا لجماعة انفصالية يمنية رافعين علم الجنوب على مسارح الكويت وخالفت توجهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، فهل هذه الامانة؟ وتدعو لمخالفة سياسة دول مجلس التعاون الخليجي.

والمجلس الوطني طبع كتابا لمؤلف اسرائيلي صهيوني وهو من اكبر الصهاينة ومن الذين فرحوا بجريمة قانا وحصار غزة وايدوا تدنيس المسجد الاقصى وهو عميد في جامعة حيفا وله مواقف سيئة في ضرب بيروت والعدوان على غزة.

أنت قلت ان المستجوبين هدموا القيم الأصيلة؟! فأنت افتتحت المسرح العربي وطبعت مجلات بفلوسنا التي حرمتم الكويتيات من فلوسهن وتصرفها على المجلات.

وأتحداك ان هناك رقابة على النصوص التي طبعت في المجلات من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون، كما عرض مسرحية برج الوصيف وآخر مسرحية «ليس إلا».

المجلس الوطني تعاقد مع فرقة خليعة من طاجيكستان ترقص في الأفنيوز، الوزير خرب المسرح الكويتي.

هذا الوزير لا يستحق أن يجلس في مكانه.

٭ الحميدي السبيعي: قلت ان الوزير لن يجيب عن الرياضة فلم يقدم الحل وأتحداكم لن يقول، حتى لم يقل أسماءهم، مالنا علاقة بالأطراف التي تسببت في وقف النشاط الرياضي، أنت حولهم للنيابة، اسجنهم، فأين الحل؟! الوزير ليس لديه حل أو رؤية رياضية وليس عنده خطة ولا اتفاق ودي ولا تعهد بمشاركة الكويت بعد شهر.. شهرين.. سنة.

لماذا لم تتخذ اجراء ملموسا؟ ولن يقدم حلولا للرياضة ولم يتعهد برفع الايقاف، صعد الوزير المنصة ليس للحديث بل لوضع حلول وعرض خطة.

الوزير يريد حصد الأصوات المؤيدة له ولا يهتم بالرياضة ولا الشباب.

وهل هناك محاكم تأديبية؟ لا يوجد شيء، هكذا، بل هناك هيئة تأديبية، ويقول رفعنا 9 قضايا محلية بـ 400 مليون غير صحيح بل 5001 وذلك للمطالبة بـ 400 مليون بعد الـ 5001.

الوزير قال لا يوجد ماكنزي ومن يدافع عنا الفتوى والتشريع وهذا محضر 3/3/2016 اتخاذ الاجراءات بشأن التعاقد مع مكتب ماكنزي، نحن لا نكذب ولا نضلل ولا ندلس عقد شراء المغردين الذين «يطقوننا بفلوسنا» ومنذ اعلنا الاستجواب صاروا يطقونا بعد ان كانوا يمدحوننا وهذا اخطر المحاور شراء الولاءات وشراء الذمم، لا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات.

انا قلبي على الكويت وشبابها والاموال التي تهدر في ضربنا وهذا امر لا يمكن السكوت عنه، هذا موقف حق ومنصة عز وشرف، ولا نريد التجريح او التعرض للذمم، لكن هناك وقائع تفرض علينا ذكر اسماء، ولا نقصد المساس بكرامة اي شخص وان صدر مني شيء خلال مداخلتي الاولى والثانية فاعتذر.

٭ عبدالوهاب البابطين: نحن مستعدون ونملك الشجاعة كاملة للاعتذار عن تقديم اي مستند غير صحيح ونؤكد على باقي المحاور.

الوزير لم ار منه ردا على المحاور، هناك نقاط لم يتم الرد عليها.

انت المسؤول السياسي امامي بحكم منصبك والاشارة من قريب الى اطراف وايعاز هذا غير صحيح، انت تريد ان توهم الشارع اننا ضدك وضد مصلحة البلد.

بما انك قبلت الصعود الى المنصة فلابد من ان تجاوب على كل المحاور، انت شوهت الاستجواب وطعنت في دستوريته ولم تجب على كل المحاور، وليس من المقبول لكائن من كان ان يطعن بالنواب في اصول العمل البرلماني، انتخبنا من الشعب لأن الشعب على قناعة تامة للحفاظ على المكتسبات الدستورية.

نعم، اعطيناك 60 يوما لاصدار قانون ولكنك اتيت به بعد اسبوع وشكرتك وطلبت 6 اشهر في البداية ثم قبلت بالشهرين واتيت بالقانون في اسبوع، فإما انك تلعب على عامل الوقت او انك سويت القانون في 74 مادة في الويك اند.

ونرفض سلق القوانين سلق بيض، والآن تكلمت عن ايميل لموظف في اللجنة الاولمبية الدولية يتساءل تساؤل فهل هذا التساؤل تعتبره تحريضا؟ اتمنى عرض الشكوى التي تقدمت على الكويت وقل انها ليس لها اي سند لا في الدستور ولا في القانون.

10 سنوات تم فيها المتاجرة في القضية الرياضية فهذا الموضوع يجب ان يحسم الناس ملت، وقلت انك تعينت في 11/12/2012 وليس 11 يناير 2012 ولماذا ذكرت رد اللجنة الاوليمبية الدولية.

لماذا قبلت بقانون 26/2012 وبعد ذلك صدر قانون 34/2015، السعودية اتفقت مع اللجنة الاولمبية الدولية على 50 بالانتخاب و50 بالتعيين وتعهدوا بتعديل القوانين، وتم انشاء محكمة تحكيم دولية، ولو افترضنا ان احمد الفهد يتحكم في دول فهل يتحكم في دول عظمى امريكا واستراليا وغيرهما و176 هل يعقل ذلك؟!

الوزير رفع قضايا بعد خسارتك للقضايا الاولى، وانت مسؤول امام المجلس عن اي قرار يصدر من الهيئة، انت تتهمنا باتهام مباشر بأن استجوابنا قدم لمصلحة من اشتكى، فهل لديك دليل على ذلك، اثبت للناس كيف اننا نتبع من اوقف الرياضة الكويتية.

نحن امام منصة ولا يجوز أن تتهم كائنا من كان بدون ادلة.

اقولها من منبر العز والكرامة، فلا انت ولا عيال عمك ولا غيركم يقدر يتحكم في قرار عبدالوهاب البابطين ولا انتمى لكائن من كان على حساب وطني وبلدي ومن يحركني قسمي ودستور دولة الكويت.

اخلاقي تمنعني من الرد على هذه الجزئية ولانني امثل الامة لا اقبل ان انزل الى هذا المستوى في الخطاب فقدر الشعب والامة سيبقى عاليا شاء من شاء وابى من ابى، وقفوهم انهم مسؤولون.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: صحيفة الاستجواب وطلب الاستيضاح والرد الذي وصل من المستجوبين كانت غامضة، ووجهت اتهامات جديدة وشديدة لم ترد في الاستجواب، تحدثوا عن مسؤولين في وزارتي الشباب والإعلام بدون دليل ونتهمهم بتضارب مصالح وبعد ذلك يعتذرون.

تكلمت عن مصالح وعقود في وزارة الإعلام ورديت واعتذر، فهل تقبلون به، قلنا ان الاستجواب تصفية حسابات، وأشاروا الى المغردين بعقد بـ 600 ألف دينار وتعتذر بعد ذلك.

لتكونوا شجعانا وتذهبوا الى ديوان المحاسبة واسألوهم والسودان بلد شقيق وله كل احترام، وتكلموا عن وينترلاند وقضية عوني الكعكي هو رئيس نقابة الصحافيين اللبنانية ورئيس تحرير صحيفة الشرق اللبنانية، واذهب الى النيابة العامة وقدم دلائلك، وتحدث عن المدينة المالية، وقال ان الوزارة دفعت 215 الفا، وأتحداك ان تقدم دليلا في ذلك.

وأنا حريص كل الحرص على المال العام، تكلم عن تحرير الكويت، يريد ان يستعطف الناس، وليس انت من تعلمنا عن تحرير الكويت، فأرجو ألا تمارس عملك السياسي بمعلومات غير حقيقية في 17/1/2017 تم الاستعداد لذكرى حرب التحرير.

مرحلة الأمل برنامج إنساني ودعم صاحب السمو، وهو للمعاقين ذوي الإعاقة الذهنية، سفينة مرت على العالم كله الى ان وصلوا الى نيويورك وطلب من الوزارة ان تدعم وتساند هذا العمل، ورحلة الأمل عبارة عن سفينة بها أجهزة للنقل الفضائي والالكتروني وكان هناك طاقم كبير، فأنت قاعد تزايد على المعاقين.

وعن تنفيذ حكم العنزي، فبمجرد صدور الحكم وزارة الإعلام نفذته وتم تعديل تقييمه ورئيسه المباشر قيمه جيد جدا، وهو يستحق امتياز، وأخذ حكمه والوزارة نفذته.

تطرق المستجوب الى الفرق الموسيقية والمسرح وكتاب ومجلات ، فأين هي من الاستجواب وصحيفته؟!

والمجلس الوطني لم يكن المسؤول الأول ولكن السفير سوى الحفل وطبقنا اللوائح والعقوبات.

ولا يوجد تطبيع بين الكويت وإسرائيل، ولا أعلم عن الكتاب وأتعهد بمحاسبة كل من وقف وراء هذا الكتاب، وسنحاسب المقصرين.

أشار المستجوبون الى المادة 30 الخاصة بعقوبة السجن، فاقتراح قدمه 5 نواب أحيل للجنة التشريعية بصفة الاستعجال وبه إلغاء كل القوانين والعودة لقانون 26/2012 وفي الاقتراح بالمادة 30 عقوبة السجن.

لو المنظمات الدولية سمعت ان لدينا عدم انقسام في الشارع الرياضي لرفعت عنكم الإيقاف اليوم، ليس لدينا تدليس ولا تضليل، ولا خرجنا على القوانين.

حكم محكمة الكاس في 18/1/2017 يؤكد ان الإيقاف جاء من طلب اللجنة الإقليمية الكويتية يعني شخص يستعين بالأغراب على بلده. وهذا الحكم خير دليل على اننا لم نتدخل وان الموضوع شكوى من الداخل، وخير دليل ان بلانا في بطننا.

ومدير مكتبي شهادته في الإعلام وليس عسكريا، ويشرفني العسكريون الذين يخدمون وطنهم.

المستجوب بدأ يخسر القضايا لأن الهيئة أتت بمستشارين وخسر قضايا بالتمييز 3 ملايين و400 ألف البولينغ والتضامن 400 الف والبحر مول 270 الفا، وذلك ليعرف الناس من لديه المصلحة.

مصلحة الكويت تقتضي التكاتف بيننا جميعا لرفع الإيقاف ومن يريد ان يدافع فليدافع بالحق.

الكويت لها هوية ولا تعدي كل واحد تآمر على الكويت، هؤلاء من تريدون ان نتفاوض معهم.

حريص كل الحرص على أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، أحترم الاستجواب والأداة الرقابية والديموقراطية ونرفض التشويه وكان لابد ان أضع الحقائق أمامكم، الله يحفظ الوطن تحت القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

٭ علي الدقباسي (مؤيدا الاستجواب):

الحق أبلج والتنفيع واضح تماما ولا يحتاج تقارير ولاجلسة ويرى بالاسراف غير المبرر ولن نكون شهود زور ولا بارك الله في هذه الكراسي.

وهل هناك احد بالكويت لايعرف المساس والتراجع بالحريات؟ هناك اغلاق صحف وتراجع في الحريات ولن اكون شاهد زور.

باسم الشباب ومصلحة الكويت تم اهدار الاموال، الشباب محرومون من الوظيفة والرياضة، ويعانون من تفشي المخدرات وتدني روح المواطنة ويعانون من مساس شديد بالوحدة الوطنية، وباسم الشباب أنشئت وزارة واول مبنى في الوزارة في الحمراء مول في اغلى مبنى في الكويت، أليس هذا هدرا للمال العام، لماذا هذا الهدر؟، أليس هذا تنفيعا؟! لن نقبل ولن نكون كالدمى وقطع الشطرنج، مؤتمرات وسفرات جنيف ومكالمات وكلها مسجلة بتقرير ديوان المحاسبة، هدايا وساعات ومؤتمرات باسم الشباب، لماذا لم تحسن صورة الكويت؟ ما حسّن صورة الكويت هي الديموقراطية، هناك شباب يريدون دخول كلية الشرطة يمنعون من دخول الكلية لانهم كان لهم رأي ويعانون من قيود امنية عليهم.

انتم في غيبوبة، بعيدون عن الواقع تفشت الجرائم والمخدرات حتى صار هناك قانون 16 سنة نعدم الشخص.

برامح طبخ بمليون دينار فأين الرد؟! الناس املها في هذا المجلس ان يقول الحق، الناس تعرف صراعات داخل الاسرة، مغردون لسنوات يسبوننا ولم ترفع قضايا.

هذا الاستجواب ان كان يتعلق بالجانب الرياضي فهذا دليل عجز وبعد الاتفاق هناك شطب، ولائي فقط لله ثم للوطن وللأمير وما عندي معسكر ثان.

الكويت وشبابها ضحوا بأرواحهم، الشباب الذين يتحدث باسمهم الجميع ليس لديهم وظائف ولا مساحة من الحرية، الشعب الكويتي يحب حكامه ويحب الكويت.

التنفيع موجود ومن لا يقول الحق ما فيه بركة، نحن امام مرحلة جديدة، ودعونا فيها الى مبادرة وطنية نتخلص فيها من اعباء الماضي.

الحكومة لابد ان تحل مشكلة الشباب وليس المؤتمرات والهدايا والبرامج، انت تزيد البنزين والاسعار على الناس وتؤجر في الحمراء مول!

الصلاحية هنا في مجلس الأمة ويجب الا نتعسف فيها بل يجب توجيهها في المكان الصحيح. والوزير في ردوده ما قدم ردودا على بعض ما اثير على الاخوة المستجوبين.

الكويت اليوم امام مفترق طريق اذا صمتنا فسوف تذهب الى المزيد من الفساد وتكميم الأفواه.

هناك أسئلة طرحت من أعضاء مجلس الامة الناس محبطة وتريد حلولا، ميزانيتكم تضاعفت اكثر من 18 مليار دينار كويتي ونحن عاجزون. مؤشرات الفساد ارتفعت والناس لا تعرف منو القبيضة، نريد اجراءات، ديوان المحاسبة املنا الوحيد.

على الحكومة ان تعدل خارطتها ومجرد مناقشتنا لقضية الرياضة فهذا دليل فشل وعجز، لابد ان يكون في حساباتكم قضية ان 50% من الشعب الكويتي تحت سن العشرين، الشعب يريد حرية ويريد ان يؤمن بمؤسسات الدولة.

اتمنى ان تتحول هذه الجلسة الى خارطة طريق، واقعنا تراجع الكويت، وتم فيه ما لم نتوقع في اليوم ان يحدث سحب جناسي المواطنين، لابد ان تكون في القضية نظرة شاملة والوزير لم يقل لنا كيف تحل مشكلة الرياضة!

٭ د.خليل عبدالله (معارضا للاستجواب): نشكر الاخوة على ممارسة حق الاستجواب، واعتلاء المنصة نشكر الوزير عليها، لست بصدد الدفاع عن الوزير، هل سنعالج مشكلة الرياضة؟! كم وزير مرعلى الرياضة؟ اسألوا عن اتحاد الرماية، وهو من مؤسسي الاتحاد الذي حاز الميداليات.

اريد ان اخاطب العقول ولا اخاطب القلوب والعواطف، انا عندي مشكلة في الاستجواب مع التناقض الذي رأيته اليوم، المحور الرابع تجاوز الوزير على حرية الصحافة، اقسم بالله هناك نواب موجودون الآن حرضوا على مغردين، فكيف هذا التناقض؟!

هناك من النواب من يخرج على توجيهات صاحب السمو في الشأن الخارجي؟! كلنا مشتاقون لحل مشكلة الرياضة وتواقون لرؤية علم الكويت في المحافل الدولية، فهل نقر بأن العلم يمثل السيادة والعزة والكرامة؟!

احاسب الوزير اذا تجاوز القانون ولا أحاسبه في اصدار القانون بعد ان ذهب الى التشريعية ومن ثم اللجنة المختصة، وبعد ذلك يقر من المجلس، فهل الوزير تجاوز في اصدار قانون؟

الكويت في عام 89 قبل الغزو كان ترتيبها العالمي 38 واليوم تستضيف 19 منظمة رياضية دولية على حسابنا خلال 3 سنوات الماضية دفعت 8 ملايين لهذه المنظمات الدولية.

انظر الى الفواتير والنهب واللعب في ادارة هذه الاموال، ويمتنع عن تقديم المستندات الدالة على هذه السفرات، هل اعضاء هيئة الشباب محصنون؟! وزيرة الشؤون تحل جمعيات تعاونية ونقابات كل يوم!

تصنيف الكويت 139 في الرياضة، وبعد الايقاف صرنا 160 فهل رياضتنا بخير؟! منذ 10 سنوات هل نتكلم عن الانجازات وحماية النشء؟ هل حاسبنا على تدهور الرياضة في الكويت؟ لماذا لا يحاسب الوزير من اوقف النشاط الكويتي؟!

سيادة الكويت وعلم الكويت ودستور الكويت فوق كل اعتبار، ودخلت اللجنة لكي اضمن مشروع الرياضة، وقلت ان هذا القانون لن اوافق عليه، لكن الاخ عبدالوهاب قال في اللجنة نمكن الجمعيات العمومية من ادارة الاتحادات كاقتراح والوزير قال نرى دستوريته ونرد عليكم.

وبعد ذلك قال البابطين انه رأي وليس اقتراحا، وتم تبني هذا الاقتراح رسميا في اللجنة مني شخصيا، وكيف تقول ان هذا الموضوع كله افتعل لخصخصة الاندية ويقول في نفس الوقت انه مع الخصخصة.

هذا الاستجواب فرصة جميلة لوضع الاصبع على الخلل، فهل حددنا اصل المشكلة؟ لا، لاننا لا يمكن ان نخرج من هذا الوضع الا بالتشخيص السليم، فهل سمعنا ان الوزير خالف المادة الفلانية من القانون؟!

علم الكويت لن يعود في المحافل الدولية إلا بمعالجة المشكلة بشكل صحيح.

وإذا لم تستطع القيادات الرياضية إعادة النشاط الرياضي فلتجلس في بيوتها، هذا الأصل، مكنا من رفع العلم ورفع الإيقاف فإذا أنتم عيالنا في الخارج مصرون على الإيقاف، فعلينا ان نقدم الاقتراح بقانون ونقره.

٭ صالح عاشور (مؤيدا للاستجواب): الوزير سلمان الحمود وزير من عام 2012 الى 2017 واحتمال يكمل، لم تنجح في خلال السنوات هذه في رفع الإيقاف عن الرياضة بل فشلت في رفع الإيقاف طوال هذه السنوات مع كل الإمكانيات التي تم تسخيرها لك من قبل الحكومة.

الشعب الكويتي يستحق الاعتذار منهم وتقول لهم قمت بدوري لكن الظروف الداخلية والخارجية أقوى مني وتعتذر منهم وتقدم استقالتك من هذا الملف ونسلمه لأناس آخرين ربما باستطاعتهم حل هذا الملف، وأنت أحد أسباب هذه القضية، إذا كان همكم الكويت فهناك 6 سنوات لم تستطع فيها رفع الإيقاف، فلتعط المجال لمن يستطع.

معنى ذلك ان القضية شخصية وانه جزء من هذا الصراع الرياضي، انت عقدت الرياضة وعقدت رفع الإيقاف.

عام 2012 أتينا بقانون، وفي 2013 وفي 2014 وفي 2015 وفي 2016 أتينا بقوانين كل سنة وفي آخر جلسات المجلس السابق أتى بقانون 34 لسنة 2016 وهو أسوأ قانون، وسبب توقيف الرياضة تدخلك، وقلت لك قم وتعهد بأن هذا القانون يرفع عنا الإيقاف.

وقلنا لك هل عرضت القانون على اللجنة الأولمبية؟ فلم تعرضه عليها بل أتيت به لأسباب واضحة للانتقام لأن به مواد بها تسجن الرياضيين، وقلنا لك تعهد ولكنك لم تتعهد، وفي هذا المجال أتيت بقانون 2017، المشكلة ليست في القانون المشكلة فيكم أنكم لا تريدون رفع الإيقاف الرياضي وتريدون تصفية حسابات وكل سنة قانون.

حتى دورة الخليج اعتذروا منا وقالوا لنا لا تشاركوا حتى حكامنا لا يشاركون ومدربونا لا يشاركون هذا يستحق ان تعتذر للشعب الكويتي، وهذا كاف لأنك تستقيل لأنك لم تنجح ومستمر تعاند. هذه هي الحقيقة التي لا يريد أحد قولها.

بالسابق كان لدينا موضوعان الأول التعهد بعدم التدخل والثاني ان تكون القوانين الكويتية متوافقة مع المواثيق.

فالوزير حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخب، وأضافوا هذا الشرط، وحليت اللجنة الأولمبية المنتخبة، وأضافوا هذا الشرط ايضا، هؤلاء تم انتخابهم واذا تقدر عليهم بالانتخابات.

ورفعت قضايا داخلية وخارجية واضافوا هذا الشرط، 176 دولة لم تتعاطف معنا، خالفت المواثيق وحليت الاتحادات حتى نادي الصيد والفردوسية، هذا سلاح الضعيف، القوي يواجه، وخسرت ملايين، وستخسر ملايين، 10 ملايين حتى نادي الرماية الذي انت رئيسه كلفت الحميدي السبيعي بالدفاع عنه، هل اللجان الأولمبية فقط ضد الكويت؟! ألبانيا عام 1996 أوقفوها وبيرو واليونان وغانا في 2011 والهند 1500 مليون نسمة وعندها قنبلة نووية أوقفوها في 2012 ومكاو أوقفوها في 2017، وروسيا أوقفوها وقالوا لهم عدلوا قوانينكم، وبوتين أرسل وزير الرياضة وقالوا له لا تعادي الاتحادات اكثر من ذلك نحن مخالفون لمواثيق دولية وصدر قرار في 10/2014 برقم 69 من الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة في شهر 4 باستقلال الحركة الرياضية حسب الميثاق الدولي لماذا لا تنحسب من الأمم المتحدة؟

مشكل الرياضة في الاساس مشكلة داخلية واطرافها معروفون وشخصية بين الشيوخ والشيوخ والشيوخ والتجار، واستخدمت نفوذك وصلاحياتك وصفيت حساباتك فحليت الاتحادات والاندية.

الايقاف بسبب مخالفتك للمواثيق، وهم اخطأوا انهم اشتكوا، واستمرارك في الوضع الرياضي لن يحل المشكلة وبالتالي عليك ان تتنحى ويظل الطرف الآخر وهم التجار وهم ايضا فقط وخروا عن الرياضة، وارفعوا ايديكم عن الرياضة منذ تدخل السياسيون والنواب تدخلوا في الرياضة فلن تنحل المشكلة، وانت لابد ان تتنحى وتعطي الرياضة للرياضيين وهم يستطيعون حل المشكلة الرياضية.

اذا الوزير تنحى ووخر الشيوخ والتجار ستترك الرياضة للرياضيين ونرجع للزمن الجميل الذي كان هدفه الكويت احمد عبدالصمد والدولة وجاسم عاشور والمخلد وغيرهم عمرهم ما اختلفوا على الكويت خلافاتهم داخل الديرة وكان زمانهم قمة في الرياضة الكويتية فلنترك الرياضة للرياضيين.

ولا تنسون ان صاحب السمو تعهد في 2012 ان الحكومة لا تتدخل في الرياضة بل الحكومة تدخلت اكثر من مرة.

وقبل 11 شهرا من الايقاف حذرتكم اللجنة الاوليمبية الدولية من التدخل في القوانين وفي 22/6/2015 قبل الايقاف بأربعة اشهر اللجنة كتبوا كتابا بأن اللجنة تضع ملف الكويت تحت المجهر.

ولكنكم استمريتوا في نفس النهج.

رسالتي لرئيس الحكومة بأن القضية الرياضية يمكن ان تكون المستهدف في المرحلة القادمة وعليك ان تهتم بهذا الملف، اريد مصلحة البلد خلهم يوخرون اطراف الصراع والا سوف تتعقد القضية، وقد طلب بزيادة عدد الموقعين الى 3 أعضاء مؤيدين ومثلهم معارضون هل يوافق المجلس؟

21 من 51 عدم موافقة.

٭ أحمد الفضل (معارضا للاستجواب): أشكر الإخوان المستجوبين والوزير ونحن لسنا ضد أو مع مستجوب أو مستجوب ولكن مع محور الرياضة، ولو كان المحور هو تطوير الرياضة لكنت معكم الآن.

وأحد المستجوبين شرق وغرب على محور الإعلام وكان قص ولصق.

أريد ان أدلل مع اخواني المستجوبين كل تصريحاتهم قبل الاستجواب كانت عن الرياضة، الإعلام لم يكن أصلا له علاقة بالاستجواب وكانت محاولة لاستمالة النواب والضحك على عقولهم، وأعلم ان محور الإعلام ليس من صنع أيدي الزملاء في لجنة الشباب والرياضة.

رأينا ان الوزير وهيئاته متعاونون ووقوفنا موقف مبدئي من المحاور وهذا ليس معناه انه صك براءة للوزير، ماذا سيأتي مستقبلا؟! استقرت القناعات الإيقاف الرياضي يوقف رئيس الحكومة كله على المنصة ولكن هل الوزير مسؤول؟ فلماذا أصلا هناك إيقاف رياضي؟

هل الحل هو الذي أدى الى الإيقاف؟! هناك 270 يوما فرق ما بين اليوم الذي أوقفنا فيه وبين حل الاتحادات.

عندي مثال وهو حل مجلس ادارة اللجنة الأولمبية ولا أحد تكلم ولكن من يرى الأسماء التي عينت يعرف سبب الصمت، والسؤال الآن خاصة إن علمنا ان الإيقاف ليس له علاقة بحل اللجنة في 19 أكتوبر 2015 أوقفنا والحل في 12 يوليو 2016.

رأينا معروف منذ زمن ولا أحد من النواب السابقين قبل ان تأتي وصاية من الخارج.

لا توجد قوانين دولية ولا مواثيق هناك حدود ولا تطبق عليك القوانين، هي جمعية نفع عام ولا تفرض قوانينها على الدولة.

هناك 4 حلول أولا: إما نروح الى الأمين العام للاتحاد الدولي أو نسحب الشكاوى، أو نجعل المنحلين يقدمون استقالاتهم، او ننتظر المهلة الشهرين التي أعطاها المجلس للجنة، و45% من هذا الوقت تتحدثون عن إيقاف لن يرفع وأنتم تعلمون ذلك.

فلنترفع عن الذات ونضع كل القوانين في العالم ونرى تطبيقها عندنا.

٭ وزير الإعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود: أشكركم على الاستماع لكل المعلومات التي طرحتها واعتذر منكم اذا بدر مني ما يزعج المستجوبين لكن التشكيك في النزاهة والأمانة لا أقبله.

أشكر المستشارين وأعتز بجهودهم ولم يقدموا لي اي استشارة مصلحية بل كانوا في مواقف شجاعة لكرامة ومكانة الكويت، وأشكر زملائي في وزارة الإعلام والشباب والمجلس الوطني وكلهم يعملون ليل نهار لخدمة الكويت، ولنضع الكويت نصب أعيننا، اليوم يوم مهم في تاريخ الحياة الديموقراطية لكن لابد من احترام الدستور واللائحة والمحكمة الدستورية وسأستمر في تطبيق القانون وأقول لمن طالبني بان أتنحى: انا جئت بثقة صاحب السمو، فشكرا للجميع وكل ما سعيت له مصلحة الكويت ويحفظ الله وطننا الغالي والأمن والأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو وولي عهده ورئيس الوزراء وشكرا لكم.

٭ مرزوق الغانم: تلقيت كتابا موقعا من 10 أسماء بطلب طرح الثقة في الوزير وهم:

1- ثامر السويط

2- شعيب الموزيري

3- خالد العتيبي

4- مبارك الحجرف

5- عبدالله فهاد العنزي

6- مرزوق الخليفة

7- عبدالكريم الكندري

8- نايف المرداس

9- وليد الطبطبائي

10- محمد براك المطير

ووفقا للمادة 101 من الدستور و144 من اللائحة لا يجوز مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقديمه والمناقشة يوم الأربعاء 8 فبراير الساعة 9 صباحا.

٭ ترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة صباحا.