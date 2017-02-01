الحمود أكد وجود شبهات دستورية في المحاور والنواب شددوا على أن الوزير لم يعالج القضايا المطروحة خلال ردوده

علي الدقباسي: نعيش أزمة حقيقية ونحن أمة في خطر نتيجة عدم وجود فرص عمل

خليل الصالح: سمو الأمير صمام الأمان للكويت والمنطقة وحاز محبة وتقدير العالم

صالح عاشور: لم أر حكومة تستغني عن خبرات أبنائها وكفاءاتها الوطنية إلا حكومة الكويت

محمد الهدية: ضرورة تعديل قوانين التأمينات والتوظيف والخدمة المدنية التي أدت إلى البطالة المقنعة

أسامة الشاهين: الحكومة أحالت 190 شخصاً من إدارة التحقيقات إلى التقاعد دون وجود بديل

صفاء الهاشم: اللجنة المالية كانت عصب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأرفض سحبه من اللجنة

أحمد الفضل: لن نناقش الشق المالي بل نناقش تسهيل إجراءات تطبيق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رياض العدساني: العاطلون عن العمل وصلوا إلى 19 ألف شخص وعلى رئيس الوزراء بحث الأمر

شعيب المويزري: طلب سحب الحيازات الزراعية من حماية المال العام أمر مستغرب

حمدان العازمي: تخصيص الحيازات الزراعية بالمخالفة للقوانين اختصاص أصيل للجنة الزراعة

عاشور مؤيداً: أطالب الحمود بالتنحي وترك منصبه لوزير يستطيع حل الإيقاف الرياضي

الدقباسي مؤيداً: الكويت تراجعت في ترتيب الحريات عالمياً ولن أكون شاهد زور

البابطين: وزير الإعلام أخفى بعض المستندات التي تدين الحكومة في قضية الإيقاف الرياضي

الوزير تجاوز جميع النصوص الدستورية والقوانين الدولية وحتى المحلية

وزير الإعلام رفض الجلوس مع اللجنة الأولمبية الدولية مرتين وبعدها رفع قضايا في «كاس»

السبيعي: الوزير يسعى إلى خصخصة الأندية على طريقته ولن نترك المشكلة من دون حل

الكويت خسرت 6 قضايا وهناك قضيتان خسارتهما ستكلفنا ملياري دولار

هيئة الشباب والرياضة طلبت 10 مستشارين رغم وجود إدارة قانونية في «الهيئة»

الطبطبائي: سألت الحمود عن إجراءاته حول الإيقاف فقال: «ما عندي شيء وأُرغمت على الوزارة»

الوزير قام بتقييد حرية الرأي والنشر ومؤشر حرية الصحافة تراجع في عهده

لم نرَ فساداً إدارياً مثل المتفشي في وزارة الإعلام في عهد الحمود

عبدالله معارضاً: نحاسب الوزير إذا قصّر في تطبيق القوانين ولا نحاسبه في إصدار التشريعات

الفضل معارضاً: الحمود متعاون مع اللجان وهذا ليس صك براءة للوزير أو دفاعاً عنه

الحمود: قدري أن أتحمل وِزرَ مشكلة مفتعلة ممن استهان بسيادة الدولة

علينا معالجة الأضرار التي فرضت علينا ولنواجه من تسبب في الإيقاف

الاستجواب يشوبه غموض وشبهة عدم الدستورية

طلبت من «الأولمبية الدولية» تشكيل فريق لمناقشة التزام قوانينا الرياضية قبل الإيقاف

لا توجد تجاوزات في وزارة الإعلام ونتعاون مع جميع الجهات الرقابية

شكّلنا لجنة تحقيق محايدة من خارج هيئة الشباب لبحث مخالفات مشروع «وينتر لاند إن» وما زالت في طور التحقيق

وزير العدل: الحكومة تواجه الاستجواب لتوضيح الحقائق أمام الشعب وليس لدينا ما نخفيه

سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان - بدر السهيل

بعد مناقشة ماراثونية انتهى استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في نهاية الجلسة أن نوابا عشرة طلبوا طرح الثقة بالوزير بصفته، وحدد الغانم جلسة 8 فبراير الجاري للتصويت على الطلب، وأوضح أن الوزير والنواب المستجوبين التزموا باللائحة.

وكان النائب عبدالوهاب البابطين قد انتقد إجراءات الوزير الحمود حيال القوانين الأولمبية الدولية، مشددا على أنه تسبب بشكل مباشر في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا.

وأشار إلى أن تدخل الحكومة في الشأن الرياضي ليس بسبب تعارض القوانين، بل بسبب أشخاص.

من جانبه، أكد النائب الحميدي السبيعي في محاور استجوابه أن إقرار قانون يتماشى مع القوانين والمواثيق الأولمبية الدولية وخصخصة الأندية الرياضية هما الحل الناجع لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وإنهاء مشكلة الرياضة، ورأى أن حل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق غير مبرر.

من ناحيته، ركز النائب د.وليد الطبطبائي على محور التعدي على الحريات العامة والصحافة، مستعرضا ما وصفه بعدد من التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة، مبينا أن تلك التجاوزات أثبتها ديوان المحاسبة في تقاريره. ورد الوزير الحمود على محاور استجوابه بالتأكيد على أن هناك شبهات دستورية في الاستجواب، مشيرا الى ان الحكومة قدمت تصورا عمليا لحل هذه المشكلة، والذي يتمحور حول تقديم قانون الرياضة ودعوة المنظمات الدولية لزيارة الكويت.

وتحدث الحمود مطولا عن جذور وأساس المشكلة. وأكد أن وزارة الاعلام من أكثر الجهات الحكومية تجاوبا مع الاجهزة الرقابية ولجنة الميزانيات البرلمانية.

ورد النواب المستجوبون بأن رد الحمود لم يعالج القضايا التي تضمنتها محاور الاستجواب، فيما أوضح الوزير الحمود أن بعض المعلومات التي عرضها النواب ضمن الاستجواب مغلوطة.

وقد تحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، والنائبان د.خليل عبدالله واحمد الفضل معارضين، وبعدها تم تقديم طلب طرح الثقة.

مقدمو طرح الثقة￼

ثامر السويط ￼

مبارك الحجرف

￼ شعيب المويزري

￼ محمد المطير ￼

مرزوق الخليفة

￼ د.عبدالكريم الكندري

￼ عبداﷲ فهاد

￼ د.وليد الطبطبائي ￼

خالدالعتيبي ￼ نايف المرداس

الغانم: الاستجواب لم يكن سهلاً ولكن استطعنا أن نعبر به إلى بر الأمان

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه طلبا نيابيا لطرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، مبينا ان الطلب سيناقش في جلسة خاصة ستعقد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس: اشكر كل من تعاون وحاول مساعدتنا للعبور بهذا الاستجواب الى بر الأمان، واطلب من الجميع ان يسامحونا على أي قصور، ونسأل الله ان يكون فيما تم صالح البلاد والعباد واذا كانت هناك ملفات فيمكن اصلاحها والخروج بنتيجة ايجابية.

واضاف: اشكر الطرفين سواء الوزير او الإخوة المستجوبين على محاولتهم الالتزام باللائحة قدر الإمكان، وبالتأكيد لا يوجد شيء كامل، موضحا انه كان هناك خروج عن محاور الاستجواب في بعض الأحيان واعتقد ان الاستجواب لم يكن سهلا ولكن استطعنا ان نعبر به الى بر الأمان.

ردود فعل بعد الجلسة

الحربش: الحركة الدستورية ستصوت مع طرح الثقة.

العازمي: مؤيد لطرح الثقة.

هايف: محور الإعلام القشة التي ستقصم ظهر البعير.

عمر الطبطبائي: ردود الوزير لم تكن على مستوى الطموح.

العدساني: أؤيد الاستجواب فيما يخص محور الإعلام.

تباينت آراء النواب بين مؤيد ومعارض لطرح الثقة في وزير الإعلام فيما أجمعوا على ضرورة العمل على حل قضية الإيقاف الرياضي.

وقال النائب د.جمعان الحربش: إن الاستجواب مستحق وكل ما قيل حول سيادة الكويت يدين ويؤكد تناقض الحكومة. وانا قلت للوزير انت المسؤول السياسي. وأضاف أن الحركة الدستورية ستصوت مع طرح الثقة.

من ناحيته أكد النائب أحمد الفضل أن الحكومة متعاونة في رفع الإيقاف وانا شاهد ملك على هذا التعاون

وأوضح النائب حمدان العازمي أنه من مؤيدي طرح الثقة بسبب محور الإعلام وطباعة كتاب لشخص صهيوني وبسبب مسرحيات التعري. واضاف ان الاستجواب مستحق وجميع المحاور مستحقة وكل عضو يملك رأيه في طرح الثقة وحتي الآن لم يتضح الرقم الكافي لحجب الثقة عن الوزير.

وقال النائب محمد هايف: الاستجواب مستحق ومحور الإعلام هو القشة التي ستقصم ظهر البعير. ونملك أغلبيه نيابية ولا يجوز أن نأتي بكلمات لنواب غير موجودين بالمجلس الحالي

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يأتي وزير إعلام قادم لا يعلم شيئا عن وزارة الإعلام.

وأكد النائب الحميدي السبيعي أن الوزير عجز عن الرد وحتى الأسماء لم يذكرها ولم تكن لديه الشجاعة. كما أنه استغل أتعابي في مكتبي للمحاماة بمرافعته الاخيرة ولم استطع الرد عليه وقال أخذت 10٪‏ وأنا أقول له: نعم انا أخذت منك يالوزير 15 مليونا بسبب قراراتك الخاطئة.

وأشار النائب عمر الطبطبائي إلى أن الردود لم تكن على قدر الطموح وكانت هناك ملاحظة على مستشاري الوزير من خلال ردود افعالهم والضحك بدوا وكأنهم لم يعطوا الاستجواب أهمية. وبعد حديث السبيعي تغيرت احوالهم، كان يجب عليهم احترام الأمة وممثليها والقاعة.

وأعلن النائب رياض العدساني تأييده للاستجواب فيما يخص محور الإعلام اما بخصوص الرياضة فالمتسبب فيها كان رئيس الاتحاد السابق. وان إيقاف الرياضة جاء بسبب الشكوى المرفوعة من الكويت.

وأشار إلى أن عقوبة السجن التي يتحدثون عنها موجودة في القوانين الرياضية، وهذا الأمر ليس بجديد، ومازلت أطالب بتعديل القانون والتوجه إلى الخصخصة والاحتراف الكلي.

تفاصيل الجلسة