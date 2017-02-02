أكد النائب رياض العدساني أن التدخل في الأمور الشخصية أمر لم يجبل عليه أهل الكويت، وهو غير مقبول لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا، رافضا انحدار لغة الخطاب داخل قاعة عبدالله السالم، وتغليب قضايا شخصية على مصالح المواطنين.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: أقول لأسرة الطبطبائي محشومين، واهل الكويت لم يعتادوا على التدخل في أمور شخصية وعائلية، ولمن يكرر الإساءات داخل قاعة عبدالله السالم نقول سنوقفك عند حدك بالقانون، ولن نسمح لك بالتعدي على أي نائب أو مواطن.

واعتبر ان إصرار النائب سعدون حماد بهذه الطريقة للخوض في قضية عائلية تخص النائب د.وليد الطبطبائي يدل على الشخصانية، مبينا أن الخطاب انحدر داخل قاعة عبدالله السالم وتعطلت قضايا مهمة بسبب قضايا شخصية، متمنيا من النائب سعدون حماد التصويت مع كشف تضخم الحسابات البنكية «الإيداعات».