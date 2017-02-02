أصدر النائب ماجد المطيري بيانا جاء فيه:

بسم الله، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

تعليقا على ما حصل في مناقشة الاستجواب في الامس (اول من امس)، نؤكد على موقفنا الواضح منذ اجتماعنا في مكتب النائب محمد هايف، وايدنا الاستجواب في هذا الاجتماع، وبعد مناقشة الاستجواب زادت قناعاتنا بضرورة طلب طرح الثقة وابعاد الوزير عن الحكومة.

الاستجواب شهد عرض بيانات ومستندات مهمة، ومن غير المقبول ان تطبع كتب من اموال الشعب الكويتي تحمل الخليج الفارسي او يطبع كتاب لدكتور صهيوني في جامعة حيفا.



وفي ملف الرياضة الوزير لا يملك اي حل وهو مسؤول سياسي امامنا ومحاسبته واجبة ومستحقة.

ونقول لمن يتساءل عن مواقفنا ويبحث عن الزلات: لن تجدنا الا مع الشعب الكويتي وارادته وهو مصدر السلطات، وبكل تأكيد نؤيد طلب طرح الثقة وسنصوت عليه، وقد اعلنا في تغريدة سابقة ان موقفنا يحدد بعد مناقشة الاستجواب، وانتم تعلمون جيدا ان الجلسة انتهت في وقت متأخر وكانت لدينا اليوم (امس) جلسة تكميلية وحينها اعلنا موقفنا صباح هذا اليوم (امس).

والوزير يعلم عدد الذين طرحوا الثقة فيه، وكوني انا من الذين طرحوا الثقة بالوزير انصح الوزير بتقديم استقالته والرحيل الآن.