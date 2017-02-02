هل يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرارات من تلقاء نفسه؟





وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: التزامنا بواجباتنا التي تنص عليها المادة (99) من الدستور والتي تنص على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة»، لذا يرجى إفادتنا عن الآتي:هل يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر قرارا من تلقاء نفسه ودون علم أو الرجوع للمجلس في إصداره؟ وهل القرار الصادر منه ملزم للوزير أو الوزارة؟

وأضاف: وقع تحت أيدينا قراران متناقضان منسوب صدورهما من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء موجهان لوكيل وزارة العدل الأول صادر بتاريخ 26/9/2016م بخصوص إعلان شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ يذكر فيه أن المقصودين بالإعلان هم خريجو العام الدراسي 2015/2016م فقط!!! بينما القرار الثاني صادر بعد إقفال باب التسجيل بثلاثة أشهر ومثبت بتاريخ 27/12/2016م عن ذات الموضوع ومرفق معه كشف بأسماء خريجي للعام الدراسي 2014/2015م يطلب فيه استثناءهم من الشروط السابقة ويطلب كذلك فيه تمديد فترة القبول لمدة أسبوع مع العلم أنها تم إغلاقها قبل ثلاثة أشهر؟ فهل تلك الكتب صحيحة؟ وهل الوزير على علم بها؟ وإن كانت الكتب صحيحة وصادرة من رئيس المجلس فهل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على علم بها أو تم عرضها في اجتماع المجلس؟ وهل يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع لاجتماع المجلس وموافقة أعضائه؟ وهل من ضمن كشف الأسماء المرفق بكتاب المستثنين الصادر في 27/12/2016م أحد أبناء عضو بالمجلس الأعلى للقضاء؟ وهل وزير العدل على بذلك وموافقة منه؟ وزاد من الاطلاع على ما نشر بالصحف تبين أن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بتشكيل لجنة لاختبار وقبول المتقدمين برئاسة النائب العام! فهل يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة القبول وفريق العمل؟ ألا يشكل ذلك مانعا قانونيا وحرجا وتأثيرا أدبيا في اتخاذ القرار، خصوصا أن اثنين من الأعضاء الأربعة تابعين للنائب العام بصفتهم محامين عامين؟ هل صحيح أن هناك صلة قرابة بين أعضاء لجنة القبول المنشورة أسماؤهم؟ وهل يجوز ذلك قانونا؟ وهل الوزير على علم بتلك التفاصيل وموافق عليها؟ وهل هناك شكوى واعتراض من أعضاء السلطة القضائي بهذا الخصوص مقدمة لوزير العدل؟ وماذا تم بشأنها؟