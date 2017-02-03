أشاد النائب راكان النصف بقرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية، مشيرا الى أن القرار جنب الحكومة أزمة سياسية وأنقذ المال العام من اعتداء واضح تورطت فيه أجهزة حكومية.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان موقف «الأعلى للبترول» وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يحسب لهما التصدي لهذه الحالة من الفساد الإداري والمالي، داعيا في الوقت ذاته الى تفعيل ما جاء في ديوان المحاسبة من ملاحظات ومحاسبة المخطئين.

على صعيد آخر، حذر النائب النصف من تحويل جلسة الإيداعات المليونية الى جلسة سرية، مبينا أن من حق الشعب معرفة التفاصيل المرتبطة بإحدى أهم حادثة فساد تشريعي وسياسي مرت على الكويت.

وقال النصف انه وقع على طلب عقد الجلسة لإيمانه بأن الملف يجب ألا يطوى بسبب نقص التشريعات لاسيما أن قرار النيابة بحفظ القضايا جاء بسبب قصور تشريعي وليس براءة.