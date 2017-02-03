أعلن النائب يوسف الفضالة عن دعمه لمساعي الكشف عن الأسماء والمبالغ المأخوذة في قضية الإيداعات المليونية، وأنه وقع طلبا لتخصيص ساعة من جلسة ١٤ فبراير لمناقشة القضية.

وقال الفضالة: ندعم جهود النائب رياض العدساني في تلك القضية ومستعدون للذهاب بها إلى أبعد مدى لأن من حق الشعب الكويتي معرفة كل التفاصيل في هذه القضية، وكيف تم سلب أمواله.

وفي موضوع آخر، أوضح الفضالة أن ما حصل في جلسة أمس من سجال نيابي أمر مؤسف، مؤكدا ضرورة أن يحرص جميع النواب على الارتفاع بلغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم وبطريقة معالجة الخلافات.