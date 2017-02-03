وجه النائب احمد الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود جاء فيه: معلوم ان وزارة الإعلام لديها مواقع خارجية وبالتالي تلك المواقع يشرف عليها مهندسون وفنيون، وتكون تلك المواقع عادة بعيدة عن المبنى الرئيسي لوزارة الاعلام وأحيانا تكون في مناطق صحراوية لمتابعة الأجهزة التابعة للوزارة.



الا أنه علمنا مؤخرا أنه صدر قرار من قبل الوزارة بوقف صرف بدلاتهم دون ابداء الأسباب.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: كم عدد المهندسين العاملين في وزارة الاعلام؟ وكم عدد الفنيين العاملين لدى الوزارة؟ وما هي تخصصاتهم؟ وكم عدد العاملين خارج المبنى الرئيسي للوزارة من المهندسين والفنيين المشرفين على المواقع التابعة للوزارة؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل.



وما قيمة البدلات التي يتقاضونها المهندسون والفنيون كل على حدة؟ وهل صدر قرار إيقاف البدلات لهم خطيا أم هو اجتهاد من معاليكم ام من وكيل الوزارة او الوكيل المساعد او أي قيادي آخر؟ يرجى بيان أسباب إيقاف البدلات.



وهل قرار إيقاف البدل سرى على جميع المهندسين والفنيين أم انه طبق على فئة دون الأخرى؟ ومنذ متى تم إيقاف البدلات فعليا؟ وهل القرار مازال قائما؟ ان كانت الإجابة بالنفي.. هل تم صرف البدلات لهم بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف؟ هل هناك قرار صادر بصرف بدل موقع للمهندسين والفنيين؟ ان كانت الإجابة بالإيجاب.



يرجى بيان متى كان صدور القرار.



وهل هناك مخاطبات بين الموظفين المتضررين من وقف صرف بدل موقع لهم مع الجهات الرسمية للوزارة في هذا الشأن؟ ان كانت الإجابة بالإيجاب.



يرجى تزويدي بنسخة من تلك المخاطبات وردود المسؤولين عليها.