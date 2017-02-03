رشيد الفعم

كشفت مصادر وزارية لـ«الأنباء» ان الحكومة مستاءة من تعاطي أعضاء مجلس الأمة معها، وجنوحهم الى ما اسموه «التعدي على اختصاصاتها»، وسعيهم الى طرح قوانين كإلغاء أسعار البنزين والكهرباء والماء.

وأشارت المصادر الى ما اسمته بالشخصانية والتصفيات التي يلجأ اليها البعض على حساب الخطط التنموية والأولويات في معالجة الاقتصاد والعجز المالي والارتقاء بالخدمات العامة وتنفيذ المشاريع، وهو ما لا يدعم مساعي الإصلاح وتحقيق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذ البرامج الحكومية وبلوغ الإصلاح الشامل، مبينة ان «المجلس لم يمض على بداية عمله أكثر من شهرين ولا يعقل ان يتم طرح الاستجوابات والتهديد بها وفتح ملفات أشبعت نقاشا سابقا وبعضها حسمها القضاء أو مازالت منظورة أمامه، ما يبرهن على افتعال المواجهات مع الحكومة وعرقلة عملها وتعطيل أدواتها».