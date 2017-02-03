أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم تلقيه أي خطاب من الحكومة حول جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وقال الرئيس الغانم، ردا على سؤال حول رغبة الحكومة في حضور جلسة الاربعاء المقبل من عدمه، ان الجلسة قائمة حتى هذه اللحظة للتصويت على طلب طرح الثقة.

من جانب آخر، اوضح الغانم انه وفقا للمادة 72 من اللائحة تم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم (امس) لمناقشة التركيبة السكانية.

واضاف انه رفع الجلسة للمرة الاولى لمدة نصف ساعة عند التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب، وبعد انقضاء المدة لم يكتمل النصاب ايضا فتم رفع الجلسة نهائيا.