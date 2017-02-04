الاقتراح يشمل فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات

قدم النواب ناصر سعد الدوسري وصلاح خورشيد وعبدالله فهاد وخالد محمد العتيبي ومرزوق الخليفة اقتراحا بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، جاء كالتالي:

مادة أولى

«يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، بما لا يقل عن 2000 شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية».

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كما يلي:

تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

وصــــدر القانون رقم 32 لسنة 2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه.

ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2016 فقد أعد هذا الاقتراح بقانون، متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن 2000 شخص من حملة إحصاء 65 وفئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات.