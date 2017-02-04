تقدم النائب عسكر العنزي باقتراحين برغبة يتعلق الأول منهما بديوان الخدمة المدنية ومنها أن يتم احتساب فترة انتظار الخريجين للحصول على وظيفة من الديوان ضمن سنوات الخدمة، ومنحهم مكافآت مالية إلى حين حصولهم على وظائف دائمة، والثاني منهما يتعلق بمنح الموظف المرافق للمريض إجازة.

ونص الاقتراح الأول على ما يلي: نظرا لتزايد طوابير المواطنين الراغبين في الحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج ولطول فترات الانتظار للحصول على الوظيفة لذا أطالب بإلزام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة أشهر بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة كل حسب شهادته وإلزامها بتسجيله بالتأمينات الاجتماعية حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.

ونص الاقتراح الثاني على أن المادة 23 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حددت أن تكون الإجازة الدورية خمسة وثلاثين يوما في السنة تزداد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

وقال إن الجهات الحكومية قامت باستنفاد رصيد الإجازات الدورية أولا من الموظف المرافق للمريض الموفد إلى العلاج بالخارج ومن ثم منحه إجازة مرافق مريض بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات الدورية ونظرا لأن الإجازة الدورية هي حق أصيل للموظف له أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها برصيد إجازاته.

ودعا في اقتراحه إلى أن يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا يكون بموجبه منح إجازة مرافق المريض لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف.