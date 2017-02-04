تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح برغبة قال في مقدمته إن محافطتي الأحمدي ومبارك الكبير من أكبر المحافظات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد بها أفرع للكليات والمعاهد التطبيقية، ويعاني الكثير من طلبة أبناء المحافظتين من عدم الالتزام بالحضور اليومي للجامعات والمعاهد التطبيقية، نظرا لبعد أماكن الجامعات والمعاهد التطبيقية عن محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

وطالب المطيري في اقتراحه ببناء أفرع للكليات الحكومية والمعاهد التطبيقية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وذلك لتخفيف العبء على أبنائنا ومساهمة أيضا في تخفيف الازدحام المروري الذي يعاني منه جميع أطياف الشعب الكويتي.