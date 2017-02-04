تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته إن هناك ارتفاعا شديدا ومتزايدا للكثافة السكانية في المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي، وعدم توافر مستشفى حكومي مختص باستقبال حالات (المخ والأعصاب) لخدمة أهالي تلك المناطق، مما يتسبب في عنائهم الشديد أثناء مراجعتهم لمستشفى ابن سينا بمنطقة الصباح الصحية، وقد يشكل ذلك خطورة شديدة على بعض الحالات الحرجة في الوصول إلى منطقة الصباح، فضلا عن الازدحام الشديد بمستشفى ابن سينا.

وأضاف أن هناك حاجة لمتابعة وبحث النواقص والخدمات الصحية والقيام بدارسة مسحية لنواقص الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية لتقدير احتياجات هذه المراكز لها والعمل على توفيرها، للارتقاء بجودة الرعاية والخدمات الصحية.

وطالب الحويلة في اقتراحه بالآتي:

1- استحداث قسم مخ وأعصاب بمستشفى العدان مع توفير الاحتياجات والكوادر الطبية اللازمة.

2- تكوين فريق تابع لمكتب وزير الصحة يقوم بمتابعة وبحث النواقص والخدمات الصحية في المناطق الصحية وإدراجها في خطط الوزارة القادمة والقيام بدارسة مسحية لنواقص الاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية لتقدير احتياجات هذه المراكز لها والعمل على توفيرها.

3- دعم وتفعيل دور الاسعاف الجوي بشكل أكبر وذلك لنقل الحالات الحرجة وبصورة أسرع.