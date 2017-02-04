وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: عروض الاسعار المقدمة للخطوط الجوية الكويتية لايجار الطائرات التي بموجبها استأجرت الخطوط الجوية الكويتية طائرات A320 وA330، واسماء المؤجرة والمؤجر الرئيسي والمالك لجميع الطائرات التي يتم استئجارها من قبل الخطوط الجوية الكويتية، وهل قامت الخطوط الجوية الكويتية بشراء واستئجار الطائرات بناء على الخطة التشغيلية التي قامت بها «الاياتا» او «ماكنزي»؟ مع تزويدي بنسخة عن الخطتين، وكيفية تحديد رأس المال الحالي للخطوط الجوية الكويتية مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.