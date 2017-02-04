وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء فيه ما يلي: فيما يخص المعهد العالي للفنون المسرحية يرجى تزويدي بالاتي:

1 ـ خطاب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بطلب تعيين أحد المحامين مستشارا للشؤون القانونية بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

2 ـ قرارات تشكيل لجان التعيينات لمعيدي بعثات واعضاء هيئة تدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية للثلاثة أعوام 2014 و2015 و2016.

3 ـ محاضر لجان التعيينات لمن تم ترشيحهم للتعيين في الأقسام العلمية مبينا فيها مؤهلاتهم العلمية.

4 ـ هل يوجد أحد أقارب العميد من الدرجة الأولى ضمن المرشحين للتعيين في المعهد العالي للفنون المسرحية كعضو هيئة تدريس او معيد بعثة؟

5 ـ هل المحامي السالف الذكر إن وجد، موكل من قبل شقيق العميد في قضية مرفوعة ضد وزارة التعليم العالي بشأن قضية تعيينات؟

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأوراق الدعاوى القضائية المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي بشأن قضية إيقاف وزير التعليم العالي للتعيينات في المعهد العالي للفنون المسرحية للعام 2014 و2015 و2016.

6 ـ محاضر الأقسام العلمية بطلب تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعيدي بعثة فيما يتعلق بالتعيينات بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

7 ـ نسخة من الإعلان الرسمي للتعيينات في المعهد العالي للفنون المسرحية في الاقسام العلمية للعام 2014 و2015 و2016.

8 ـ هل طلبت الأقسام العلمية تعيين معيدين بينما رشحت اللجنة متقدمين كأعضاء هيئة تدريس (مدرس مساعد ـ مدرس ـ محاضر ـ استاذ مساعد ـ استاذ مشارك ـ استاذ)؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ارجو إفادتي بالأسباب، ومخاطبات الأقسام العلمية في هذا القسم كل قسم على حدة.