ما مقدار المكافآت المالية المقررة لأعضاء المجلسين؟ وهل تصرف سنوياً أم شهرياً

كم عدد المشاريع التي قام الصندوق بدعمها منذ تأسيسه وحتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟

وجّه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه: صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف الصندوق وفقا للمادة الثالثة منه الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانيات اصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وعلى العمل على تحقيق ما يلي:

1- تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.

2- نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3- توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني.

4- تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة.

5- تنمية العنصر البشري وتدريبه من خلال المؤسسات الداعمة.

6- تمويل المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.

7- زيادة القدرات التنافسية للمشروع وذلك كله مع التزام بتحقيق اقصى دعم ممكن للمشروع وأدنى تدخل في نشاطه.

8- دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية.

وحيث انه قد مضى على صدوره سنوات فإنني أطلب ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بأعضاء مجلسي الإدارة والاستشاري اطلب إفادتي بالآتي:

1- كم عدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق؟ ومن يتولى رئاسة مجلس الادارة؟ وكم عدد اعضاء المجلس الاستشاري؟ وما اسماء اعضاء المجلسين؟ وهل انتهت المدة القانونية للمجلسين؟ وكم مرة تم التجديد له؟ وهل تم التجديد لذات الاعضاء ام تم التجديد لبعضهم دون البعض الآخر؟

2- ما مقدار المكافآت المالية المقررة لأعضاء المجلسين؟ وهل تصرف سنويا ام شهريا؟ وهل هناك بدلات عينية من اي نوع اخر مخصصة لأعضاء المجلسين؟

3- كم عدد الدورات التدريبية والمهام الرسمية التي قام بها الرئيس ونائبه واعضاء المجلسين منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخه؟

4- كم عدد المشاريع التي قام الصندوق بدعمها منذ تأسيسه وحتى تاريخ الاجابة على السؤال؟ وكم عدد الطلبات التي تم رفضها؟

5- وكم حجم الانفاق من الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه؟

ثانيا: فيما يتعلق بأهداف الصندوق ومدى تحققها اطلب إفادتي بالآتي:

1- ما الخطط والوسائل والسياسات التي وضعها الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه بهدف تنمية الاقتصاد الوطني بخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل؟ وماذا تم تنفيذه منها؟

2- ما الإجراءات التي اتبعها الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه لنشر الوعي بمزايا العمل الخاص؟ وما مدى الاستجابة لها؟ وما حجم التنسيق والترويج الذي قام به للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ على ان تكون الاجابة مدعمة بالارقام؟ ومدعمة بأسماء الجهات الخاصة التي تعاون وتعاقد معها لهذه الغاية ان وجدت؟ واسماء ملاكها وقيمة كل عقد؟ والسند القانوني لإبرام هذه العقود ان وجدت؟

3- هل انشأ الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه قاعدة بيانات تقنية لتوفير المعلومات وتقديم الدعم التقني للمستفيدين؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما حجم هذه البيانات؟ وما مصادرها؟ وما آليات الاستفادة منها؟ وكم صاحب مشروع استفاد منها؟ وما الجهات التي ساعدت في بناء هذه القاعدة؟ والسند القانوني لمشاركتها بذلك؟

4- كم عدد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى تاريخه؟ مع تزويدي بأسماء المستفيدين منها؟ وكم عدد دراسات الجدوى التي قام بتقييمها؟ وكم عدد المستفيدين منها؟ وكم عدد دراسات الجدوى التي قام بتقييمها؟ وكم عدد المستفيدين منها؟ مع تزويدي بأسمائهم؟ مع بيان عد المستفيدين منها واسمائهم؟

5- ما الاجراءات المتبعة في الصندوق منذ تأسيسه وحتى تاريخه والتي تهدف الى تنمية العنصر البشري وتدريبه؟ وكم عدد المستفيدين منها واسمائهم وما المؤسسات الداعمة لذلك؟ وهل دعمها تطوعي ام بمقابل وان كان بمقابل اطلب افادتي بأسماء هذه المؤسسات واسماء ملاكها والسند القانوني للتعاقد معها «تعاقد مباشر او بمناقصة او غيره» وحجم المبالغ المنفقة لهذه الغاية.

6- كم عدد المشروعات التي تم تمويلها من قبل الصندوق منذ تأسيسه وفقا لاحكام قانون انشائه وحتى تاريخه؟ مع كشف لأسماء المستفيدين وكشف بأسماء المرفوضين مشفوعة بسبب الرفض؟

7- ما الاجراءات والخطط التي نفذت بالفعل منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخه بهدف زيادة القدرات التنافسية للمشاريع؟ وهل نفذها الصندوق بشكل منفرد ام بمساعدة جهات خاصة؟ مع بيان بأسماء هذه الجهات الخاصة وملاكها والسند القانوني للتعاون معها والتكلفة المالية لذلك ان وجدت.

8- ما وسائل دعم المنتجات المحلية ووسائل تشجيع ابتكار حقوق الملكية الفكرية الكويتية منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخه؟ وما تم تحقيقه من ذلك؟ وما حجم المبالغ المنفقة في هذا المجال؟ وما اسماء المستفيدين منها؟ وما اسماء الجهات الخاصة المساهمة في هذا المجال ان وجدت وحجم التعاقد معها واسماء ملاكها؟