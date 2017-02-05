تبدأ غدا الأحد رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة د. أمل عبدالله القبيسي والوفد المرافق لها بزيارة رسمية إلى الكويت، تستمر يومين.

وتعد د. أمل القبيسي أول امرأة تترأس البرلمان في العالم العربي، حينما فازت في 18 نوفمبر 2015 برئاسة المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، لتكون بذلك أول امرأة تترأس البرلمان في العالم العربي.

وسجلت القبيسي في 16 ديسمبر عام 2006 أول فوز نسائي في الانتخابات المحلية بدولة الإمارات، واحتلت بذلك المرتبة الثالثة بين الفائزين الأربعة، وكانت حينها، العضو الوحيد المنتخب مع ثمان أخريات.

ومثلت المرأة داخل البرلمان نسبة 22.5% ما وضع الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة بعد ألمانيا.

وعينت القبيسي كنائب أول لرئيس المجلس، ما أتاح لها الفرصة بترؤس جلسة المجلس السادسة التي عقدت في يناير 2013.