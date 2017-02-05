رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

فيما تستكمل لجنة الشؤون التعليمية في اجتماعها اليوم مناقشة المشروع الحكوميبشأن الجامعات الحكومية، كشف مصدر نيابي في اللجنة انه تم الاتفاق على وضع جدول زمني لإنشاء 3 جامعات حكومية.

ولفت المصدر لـ«الأنباء» الى ان ما يحدث في جامعة الشدادية يستلزم وضع جدول زمني حتى لا يتكرر تأخير بناء الجامعة مثل الشدادية، ويبدأ الجدول الزمني منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الى موعد أقصاه 4 سنوات.

من جانبه، كشف عضو اللجنة التعليمية د.عودة الرويعي لـ«الأنباء» ان اللجنة تدرس المشروع الحكومي بشأن الجامعات الحكومية، مشيرا الى انه سيغطي القوانين السابقة للجامعات ومنها قانون جامعة جابر الذي ستنشأ على أساسه الجامعة الجديدة.

هذا، وأعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب ماجد المطيري ان لجنة الداخلية والدفاع ستعقد اجتماعها اليوم لمناقشة تعديل قانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.

واضاف ان اللجنة وجهت الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لحضور الاجتماع، مؤكدا ان تعديل قانون حرمان المسيء من أولويات اللجنة، وهناك تكليف من مجلس الأمة للانتهاء من هذا التعديل بالاضافة الى تعديلات قانون الجنسية.

وبين المطيري ان اللجنة ستنتهي من التعديلات قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الأمة.