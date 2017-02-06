اكد النائب حمد الهرشاني ان الإخوان المسلمين هم المحرك والمؤجج لما يجري في الساحة السياسية من تأزيم وزعزعة للاستقرار عبر احداث الفوضى والتجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أن هناك مخططات تحريضية قديمة تحاول احياءها.

وقال الهرشاني ان استجواب الرياضة جزء من مخطط اكبر للإخوان للسيطرة ولاقصاء الشخصيات الإصلاحية موجها رسالة تحذيرية لاعضاء مجلس الامة وللشعب قاطبة من اتساع رقعة الفوضى التي دأب الإخوان عليها في استهداف الحكومة.

وشدد الهرشاني على ان ما يجري الان هو استكمال لمسلسل تصفية الحسابات عبر استهداف وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود والانطلاق في تنفيذ مخططاتهم تباعا، موضحا انه يجب التصدي لهم وكشف ابتزازهم المعهود وقلبهم للحقائق وتحريفهم للاطر الدستورية ومخالفتهم للشرع في التأجيج لزيادة الشحن والاحتقان، مشيرا الى رفضه اسلوب التهديد والوعيد وإرهاب الخصوم الذي يتبعه اعضاء الإخوان عبر أساليبهم الملتوية التي تشجع على الفوضى بواسطة الانتقاص من الرموز وتصويرهم بأنهم البديل الناجح للإصلاح.

واتهم الهرشاني الإخوان المسلمين في تسخير ادواتهم للطعن وتشويه الصورة والابتزاز الرخيص في وسائل التواصل الاجتماعي وهي أساليب ملتوية تنتقص من قدر الناس واعراضهم وهدر للكرامات، والتشكيك في الذمم والأمانة محذرا من ردة الفعل خاصة ان لتلك الشخصيات المحترمة اسرا كريمة وقبائل من خلفهم لن تصمت على الاساءات المتكررة تذود عنهم وتدافع عن ثوابتها وقيمها ومحذرا من الفتنة والصدام والفوضى من جراء ذلك المخطط.