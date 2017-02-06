ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية خلال اجتماعها أمس المشروع بقانون بشأن إنشاء الجامعات الحكومية، على أن تستكمل النقاش في الاجتماع المقبل بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وعدد من المعنيين.

وقال رئيس اللجنة النائب د.محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت أيضا إيجاد تشريع شامل ومتكامل لمعالجة الخلل والقصور في التشريعات الحالية التي تختص بالجانب التعليمي، مبينا أن هناك تجزئة وتداخلا في القوانين الحالية بالكثير من أجهزة ومؤسسات التعليم العالي، وبالتالي رأت اللجنة ضرورة إيجاد تشريع أكثر شمولية وتكاملا يعالج هذا الأمر.

وأوضح أن اللجنة ستعرض هذا الموضوع على الحكومة في الاجتماع المقبل الذي سيتم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي، مؤكدا أن أعضاء اللجنة التعليمية سيتحركون بشكل عاجل لتقديم هذا التشريع المهم الذي يحتاج إليه البلد.