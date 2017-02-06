تقدم النائب أسامة الشاهين بسؤال برلماني إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول حقيقة ما يثار عن خصخصة القطاع النفطي والسند الدستوري والقانوني لهذه الخصخصة، وقال في مقدمة سؤاله لقد أثير اخيرا اعتزام الحكومة خصخصة بعض القطاعات النفطية، وهذا يثير الشكوك عن نوع الخصخصة، وسندها الدستوري والقانوني، وأثرها على المواطن، كون هذا القطاع هو عصب الاقتصاد الوطني، وثروة قومية للبلاد.

وطالب الشاهين إفادته بالآتي:

1- هل خصخصة القطاع النفطي ضمن الخطة الحكومية حاليا؟

2- إذا كانت هناك دراسة للخصخصة يرجى تزويدي بها.

3- هل ستشمل الخصخصة جميع القطاعات النفطية في الدولة؟ الرجاء توضيح الأقسام المراد تخصيصها.

4- ما السند الدستوري والقانوني الذي بني عليه هذا القرار؟

5- ما المدة الزمنية المحددة لتخصيص هذه القطاعات؟