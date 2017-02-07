كشف النائب يوسف الفضالة عن تجهيز اقتراح للإصلاحات السياسية فيما يخص نظر المحكمة الدستورية الطعون على مراسيم الدعوة لانعقاد وحل مجلس الأمة على ان يكون الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات.

وقال الفضالة في تصريح له بمجلس الأمة إن الاقتراح يشمل تنفيذ الأحكام على الطعون قبل انعقاد المجلس بأسبوع وذلك بهدف تحصين المجلس.

وأشار الفضالة إلى انه بصدد تقديم مقترح خاص بقيد الناخبين مباشرة عن طريق المعلومات المدنية من دون الحاجة للتسجيل عن طريق المختار.

وأعلن الفضالة من جهة أخرى عن تقديمه وعدد من النواب مشروعا وطنيا للتوظيف ومكافآت نهاية الخدمة في القطاع العام باستحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون نقصان.

وأضاف أنه يستعد لطرح العديد من المشاريع الخاصة بالعاملين في القطاع العام والحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والسن التقاعدية.

وأكد الفضالة أهمية زيادة نسب توطين الوظائف العامة وتعديل التركيبة السكانية، معلنا دعمه مقترح التوجه للاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة.