تقدم النائب خليل الصالح باقـتراح برغبة قال في مقـدمته إنـه نـظرا للتطور الـسريع الـذي تشـهده الكويت في مختلف المجالات وزيادة الكثافة السـكانية ومـا يتـرتب عليها مـن زيادة في حجم الحركة المـرورية الأمـر الـذي يتطلب معه تطـوير وصيانة شبكة الطرق وشبكات صـرف مياه الأمطار وشبكات الصـرف الصحي وذلك بهـدف المحـافظة على مستوى الطرق وتأمين السـلامة لمستخدميهـا، والـعمـل علــى جلـب واستخدام أجهزة حديثة ومتطـورة وخـاصة التي تقـوم بأخـذ عينات وقراءة طبقـات الأسفلـت مـن المناطق لتحليلها وتحـديد الأماكن التالفة في الطرق، والتي على أساسها تعمل الوزارة على تجهيز الخلطات التي تتنـاسب مع طبيعة الأرض مـع الحرص على أن تكون ذات مستوى جيد ووفق المـواصفات الفنية العـالمية مـن حيث كونها قوية ومتماسكة وقادرة على تحمل العوامل الجوية المؤثرة في قوتها ومتانتها.

وطالب الصالح في اقتراحه بالآتي:

1 ـ عمـل دراسة مسحية شاملـة لشبكات الطرق لتقنينهـا هندسيـا ومعـرفة مستوى كفاءتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستـوى السلامة المرورية وبما يضمن معالجة الاختلالات والاختناقات المـرورية لكـل محافظة على حده، على أن يتم العمل مباشرة في المعالجة على ضوء هذه الدراسة وخاصة استبدال بعض الإشارات المرورية التي تسبب ازدحاما بدوارات وجسور معلقة وتوسعة بعض الشوارع الرئيسية.

2 ـ ضرورة إعادة التخطيط العمراني مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرق.

3 ـ تنفيذ قـاعدة بيانات مشتركة بين وزارات الأشغال العامة والداخلية والمواصلات والكهرباء والماء والهيئة العـامة للـطرق والنقـل الـبري يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المـرورية والتي تكون سببا فيهـا الخــلل الموجود بالطرق.