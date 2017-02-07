يخصص للصندوق وقف أولي قيمته مليار دينار لتحقيق أهدافه

رعاية وتنمية وتمويل الأبحاث العلمية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية

قدم النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي وجمعان الحربش ومحمد الدلال وحمود الخضير اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الصندوق الكويتي الوقفي لرعاية وتنمية الابحاث العلمية، مطالبين بإعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي: لأغراض تطبيق هذا القانون يكون الالفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:

- الصندوق: هو الصندوق الكويتي الوقفي لرعاية وتنمية الابحاث العلمية.

- الوزير المختص: هو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء برئاسة مجلس أمناء الصندوق والاشراف عليه.

- مجلس الأمناء: هو مجلس أمناء الصندوق الوقفي لرعاية وتنمية الابحاث العلمية.

- مدير الصندوق: هو مدير الصندوق الوقفي لرعاية وتنمية الابحاث العلمية.

الفصل الثاني - إنشاء وتشكيل وأهداف وموارد الصندوق

مادة 2: ينشأ صندوق وقفي باسم (الصندوق الوقفي لرعاية وتنمية الابحاث العلمية) يتبع الأمانة العامة للأوقاف.

مادة 3: يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:

1 - رعاية وتنمية وتمويل الابحاث العلمية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاكاديمية والبحثية التي تستهدف تحقيق الاهداف التنموية للكويت.

2 - رفع نسبة الإنفاق على الابحاث العلمية الى 2% من الناتج المحلي الاجمالي.

مادة 4: يكون للصندوق مجلس أمناء يشكل على النحو التالي:

1 - الوزير المختص رئيسا.

2 - مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية - نائبا للرئيس.

3 - مدير جامعة الكويت - عضوا.

4 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - عضوا.

5 - مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - عضوا.

6 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة - عضوا.

7 - مدير عام الهيئة العامة للبيئة - عضوا.

8 - عضوان من ذوي الخبرة والكفاءة وعضو من القطاع الخاص يرشحه الوزير المختص.

يصدر مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء خلال شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتكون أعضاء مجلس الامناء أربع سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ومن القطاع الخاص فتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ويحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الامناء بدل الجلسات.

مادة 5: 1 - إعداد الخطط والسياسات العامة التي تحقق أهداف الصندوق.

2 - وضع الشروط والضوابط والمعايير في رعاية ودعم الابحاث العلمية.

3 - دراسة الطلبات المقدمة بشأن رعاية وتنمية وتمويل الابحاث العلمية واتخاذ القرارات بشأنها.

4 - الاشراف على عمل مدير الصندوق.

5 - أي اختصاص آخر يعهده اليه مجلس الوزراء.

مادة 6: الامانة العامة للاوقاف هي الجهاز التنفيذي للصندوق والمسؤولة عن تعيين مدير للصندوق ومساعديه وموظفيه بالاضافة الى مسؤولياتها عما يلي:

1 - إدارة الموارد المالية للصندوق واستثماراته.

2 - تقديم تسهيلات متنوعة للصندوق تساهم في رفع أدائه.

3 - الترويج للصندوق ومشاريعه وتعريف الجمهور بها ودعوتها للايقاف على أغراضه.

4 - توفير المقر المناسب لأعماله بالاضافة الى الدعم المالي من مواردها.

5 - تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والخدمات الادارية والمالية والفنية والاعلامية.

مادة 7

1 - يخصص للصندوق وقف أولي قيمته (مليارا دينار كويتي) لتحقيق أهدافه.

تؤخذ هذه الأموال من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أداءها على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والوزير المختص.

2 - ريع الاوقاف السابقة المخصصة له سنويا، وريع الاوقاف الجديدة المخصصة لأغراضه.

3 - نصيب ما تحدده لجنة المشاريع بالامانة العامة للاوقاف من حصة الصندوق من الاوقاف الخيرية العامة والموارد الاخرى للامانة والتي يحددها رئيس مجلس شؤون الاوقاف.

4 - ما يحصله الصندوق مقابل بعض ما يموله من أبحاث علمية.

5 - الهبات والوصايا والتبرعات التي لا تتعارض مع طبيعة الوقف أو أغراض الصندوق.

6 - الإعلانات والتبرعات الاجنبية، بشرط موافقة مجلس الامناء عليها.

7 - لا يجوز أن يكون الوقف على الصندوق، بل يجب أن يكون لأهدافه وأغراضه.

مادة 8: يقدم مجلس الأمناء تقريرا سنويا مفصلا بعد نهاية كل سنة ميلادية الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، على أن يتضمن التقرير إنجازات الصندوق والابحاث التي قام بتمويلها وخطته السنوية ومركزه المالي.

مادة 9: تنظم اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الامناء واجتماعاته، واختصاصات مدير الصندوق ومساعديه وموظفي الصندوق، والموارد المالية للصندوق، وعلاقة الامانة العامة للاوقاف بالصندوق، وتصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس الامناء، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء.

مادة 10: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.