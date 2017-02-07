كشف النائب ثامر السويط عن اجتماع جمع عدد من النواب لمواصلة تحديد الأولويات التشريعية وأنه تم اعداد طلب لمناقشة مقترحين بخصوص تحديد جرائم الشرف والأمانة، ومقترح تعديل قانون المسيء في جلسة 28 فبراير الجاري.

وقال السويط في تصريح له بمجلس الأمة إن العمل جار لتوقيع أكبر عدد من النواب على طلب مناقشته، وان الاجتماع ناقش تجاوزات وزيرة الشؤون في ملف قطع الإعانة وتجاوزات الخطوط الجوية الكويتية وعددا من القضايا.

وأوضح السويط انه تمت مناقشة ملف قطع المساعدات الاجتماعية وانتهى إلى العمل على تحديد موعد له لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة، إضافة إلى تجاوزات ملف المجلس الأعلى للمعاقين.

وأكد السويط أهمية تلك الملفات واستحقاقها لوقفة نيابية جادة، محذرا الوزيرة من التمادي في التعنت بشأنها والتدخل الفوري لمعالجتها.

وأضاف أنه تم التطرق لملف تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية الخاص بوقف رواتب بعض الطيارين الكويتيين وعدم تنفيذ أحكام القضائية وحل اتحادات ونقابات عمالية.