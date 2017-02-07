وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، طالب فيه بتزويده بكل العقود المبرمة مع المؤسسة من تاريخ 1/1/2014 حتى تاريخه.

وأضاف: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 27/12/2016 بفسخ أعمال العقد رقم (1278 - 2016/2017) والخاص بأعمال الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج تطوير جنوب المطلاع السكني.

وعليه يرجى تزويدنا بالأسباب التفصيلية لفسخ العقد مرفقة بمحاضر اجتماعات اللجنة التي قررت فسخ العقد.

كما يرجى تزويدنا برد الاستشاري العالمي على مبررات فسخ العقد.

إضـافة الـى تزويدنا بالمبلغ الذي سيتم تحميله على المال الـعام في صورة غرامة فسـخ العقد إن وجدت.

كمـا يرجى تزويدنا بمدة التـأخـير فـي تسليم المشروع والنـاتجـة عـن فسـخ العقد وعـواقب ذلك التأخير على مسـتحقي الرعاية السكنية ممـن أتموا عملية التخصيص في المشروع.