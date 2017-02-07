تقـدم النائب ماجد المطـيري باقتـراح برغبـة قـال فـي مقـدمته إن أعظم العـلوم وأجـلها تعلمـا وشرفا هـو تعلم وتلاوة الـقرآن الكـريم، فـالـقرآن يرفع صاحبه في الـدنيا والآخـرة، ولأن هناك فئـة فـي المجتمع يكون تعلم القرآن صعبا عليها وهـم فئـة المكفـوفين والصم والبكم، لـذا كـان لـزامـا على وزارتي الاوقـاف والــشؤون الإسـلامية ووزارة الشؤون الاجتمـاعية والعمـل ممثلة في الهيئة العامة لذوي الإعـاقة أن تقوم بواجبها تجـاه هذه الفئات.

وطالب المطيري في اقـتراحه بالآتي:

1- إنشـاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم خاصه للمكفوفين وللصم والبكم في كل محافظات البلاد لكلا الجنسين.

2- تقوم وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة بتوفير المكان المناسب والمتخصصين من المعلمين والمعلمات.

3- زرع القيم والمفاهيم الإسلامية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة في نفوس المتعلمين.