أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم تلقيه «حتى اللحظة» أي شيء رسمي بخصوص استقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مشيرا إلى أن جلسة طرح الثقة بالوزير الحمود والمقرر عقدها بعد غد ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة.

وقال الغانم في تصريح مقتضب عقب المباحثات التي أجراها مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي د.أمل القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها: لم أتلق رسميا أي شيء حول الاستقالة، مشيرا إلى انه في حال تقديمه الاستقالة وقبولها رسميا فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها باستقالة الوزير، أما إن لم أبلغ رسميا فالجلسة قائمة، لأنه لا يتم اتخاذ اجراءات بناء على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، ‏عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة د.أمل القبيسي والوفد البرلماني المرافق لها.

وفي مستهل المباحثات أعرب الغانم للوفد البرلماني الاماراتي عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد احد العسكريين من القوات المسلحة الاماراتية المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن.

وتناولت المباحثات سبل تنسيق المواقف بين البرلمانين الكويتي والاماراتي في المحافل البرلمانية القارية والدولية خاصة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها في العاصمة البنغلاديشية دكا في الاول من ابريل المقبل.

كما تطرقت المباحثات الى العديد من الملفات الساخنة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومراقب المجلس النائب نايف مرداس العجمي ورئيسة بعثة الشرف المرافقة النائبة صفاء الهاشم والنواب محمد الدلال وثامر السويط ويوسف الفضالة ود.محمد الحويلة وعسكر العنزي وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى الكويت خالد النقمي.

وعقب المباحثات وقع الغانم والقبيسي اتفاقية تعاون ثنائية شاملة بين البرلمانين تتعلق بالتعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية والتشريعية والقانونية ومجالات التدريب والتطوير والبحوث ونظم المعلومات تلاها مأدبة غداء أقامها الغانم بمبنى النواب على شرف القبيسي والوفد المرافق لها حضرها عدد من النواب.