سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي.

وقال مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري عقب الاجتماع: ان اللجنة بحثت 6 اقتراحات بقانون في شأن تعديل قانون الجنسية، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون جاهزا في أقرب وقت لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وكشف النائب ثامر السويط عن اجتماع جمع عددا من النواب أمس لمواصلة تحديد الأولويات التشريعية، مضيفا انه تم إعداد طلب لمناقشة مقترحين بخصوص جرائم الشرف والأمانة ومقترح ثالث بتعديل قانون المسيء في جلسة 28 فبراير الجاري.

وأضاف السويط أن الاجتماع ناقش ملف وقف صرف المساعدات الاجتماعية، وانتهى إلى العمل على تحديد موعد لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة، لافتا إلى أنه تم التطرق لملف تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية الخاص بوقف رواتب بعض الطيارين وعدم تنفيذ الأحكام القضائية.

من جانبه، أعلن النائب يوسف الفضالة أنه بصدد تجهيز اقتراح بقانون يخص نظر المحكمة الدستورية في الطعون على مراسيم الدعوة لانعقاد وحل مجلس الأمة، على ان يكون الفصل فيها قبل إجراء الانتخابات.

وقال إن الاقتراح يشمل تنفيذ الأحكام على الطعون قبل انعقاد المجلس بأسبوع واحد وذلك بهدف تحصين المجلس.