تقدم النائب احمد الفضل باقتراح برغبة قال فيه: يكثر الكلام وتكثر الشكاوى بين بعض رجال الأمن من جهة وبعض المواطنين والمقيمين من تعدي طرف على الآخر إما بتعسف واستغلال بعض رجال الأمن لصلاحياتهم أو بتفريط واعتداء وإعاقة عمل رجال الأمن من قبل بعض المواطنين والمقيمين، ويلجأ كل طرف للقضاء برفع قضايا بالمحاكم لأخذ حقه وأغلب تلك القضايا تتجه للحفظ لعدم وجود دليل.

وطالب في اقتراحه بوضع كاميرا تصوير لكل مركبة من مركبات الداخلية وتكون على وضع التسجيل المستمر طوال حركة المركبة حتى نضمن حقوق جميع الأطراف، وحتى نقطع دابر الشك ونقلل من الشكاوى في هذا المجال، ويفرض على رجال الأمن تسجيل جميع مخالفاتهم وملاحقاتهم للمطلوبين وإلا اعتبر عدم القيام بذلك يسقط المخالفة.