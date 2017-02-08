وجه النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: تأخير المساعدات الدراسية عن وقتها بلا شك يتسبب بالضرر الكبير للآباء والابناء ماليا ودراسيا، ومن المعلوم ان تلك المساعدات تسد حاجات الطلبة لضمان تحصيل علمي أفضل لهم ولشراء الكتب العلمية للمقررات الدراسية التي يصل بعضها في الجامعات الخاصة الى ما يزيد على 50 دينارا.

لذا يرجى إفادتنا عن الآتي: ما أسباب تأخير إعانات (مكافآت) ابنائنا الطلبة وبدلات الكتب، وما المعوقات التي تحول دون نزولها في وقتها المحدد (إن وجدت) وما أسباب عدم التزام بعض الجامعات والمدارس الخاصة بالعطل الرسمية الموحدة لوزارة التربية؟ حيث ان ذلك يتسبب في عدم استمتاع الاسر بالعطل الرسمية مع ابنائهم بسبب ارتباطهم معهم في البيوت.