ما أسماء أعضاء لجنة اختيار مديري المراكز البحثية ومؤهلاتهم العلمية؟

وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته إن معهد الكويت للأبحاث العلمية شهد عددا من التعيينات في الآونة الأخيرة والقرارات التنظيمية لإجازات التفرغ العلمي، وتمثل اللوائح والأنظمة المرعية بشأن معايير التوظيف والإجازات في أجهزة الدولة إحدى ضمانات تحقيق معايير العدالة وتحصين الجهات الحكومية من الاختلالات الإدارية التي تعرقل أداءها.

وأضاف أن بعض القرارات الأخيرة في معهد الكويت للأبحاث العلمية قد أثارت بعض التساؤلات بشأن مدى سلامتها وتوافقها مع الأنظمة المرعية، يرجى إفادتنا بالآتي:

1- نمى إلى علمنا أن مجلس الخدمة المدنية في قراره رقم م خ م/ ٢٠١٢/١٩/٤٣٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٩/٣٠م، قد وافق على منح العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية برنامج الإجازة العلمية (التفرغ العلمي) بشرط ألا يتجاوز النظام المقترح القواعد والشروط والأحكام المطبقة لدى جامعة الكويت بشأن الإجازة العلمية (التفرغ العلمي)، فهل صدرت اللائحة التنفيذية للقرار؟ مع تزويدي بنسخة منها إن صدرت، وهل هناك لجنة مختصة لإعداد اللائحة؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وهل ضمت في عضويتها الادارات المختصة بتطبيق القرار أم أضيف إليهم آخرون من خارج المعهد وما صفتهم القانونية؟

2- هل طبق قرار الخدمة المدنية المذكور بشأن التفرغ العلمي في جامعة الكويت على أعضاء هيئة التدريس حملة شهادات الدكتوراه فقط وبالشروط نفسها كما هي مذكورة بلائحة الإيفاد للتفرغ العلمي في الجامعة؟

3- تم مؤخرا في المعهد الإعلان عن تعيين مديري المراكز البحثية، فهل تم تشكيل لجنة الاختيار؟ وما أسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم العلمية وهل ضمت في عضويتها أشخاصا من خارج المعهد وما معايير الاختيار التي وضعتها اللجنة لاختيار الأنسب والأكفأ؟ وما شروط الترشح لهذه المناصب؟.

4- نمى إلى علمنا مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية في مشروع ضخم بالمشاركة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة IBM بقيمة 150 مليون دينار، يرجى تزويدنا بمعلومات عن هذا المشروع ومدى استفادة الكويت منه؟ ومن هم أعضاء اللجنة المشاركة من قبل المعهد؟ وما هي تخصصات أعضائها؟ وما معايير اختيار أعضاء هذه اللجنة؟

5- نمى إلى علمنا أن هناك موظفين كويتيين وغير كويتيين وكذلك من هو بعقد خاص في معهد الكويت للأبحاث العلمية قد تم تعيينهم بشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ومن غير حصولهم على معادلة من قبل وزارة التعليم العالي، فهل هذه التعيينات تمت وفق اللوائح والقوانين؟ وهل يجوز قانونا إتمام تلك التعيينات من غير معادلة رسمية من قبل وزارة التعليم العالي؟ وكيف تمت تلك التعيينات وعلى أي لوائح استندت؟