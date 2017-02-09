وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قالت في مقدمته: إنه نمى إلى علمنا وجود تجاوزات من قبل جامعة الكويت بخصوص المقيمين من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم وهندسة الحاسوب وذلك من خلال الموظفين القياديين بكلية علوم وهندسة الحاسوب.

وطالبت بتزويدها بالآتي:

1 ـ إحصائية لقسم علوم المعلومات بعدد الأساتذة والطلبة المقيدين لآخر 5 أعوام سابقة، مع تزويدنا بما يفيد الحاجة إلى الاستعانة بأساتذة أجانب.

2 ـ تزويدي بأعضاء لجان التعيينات والترقيات لكلية العلوم وهندسة الحاسوب وقسم علوم المعلومات لآخر 5 أعوام سابقة.

3 ـ تزويدي بالمناصب الإدارية (عميد، عمداء، مساعدين) لكلية العلوم وهندسة الحاسوب لآخر 5 أعوام سابقة؟

4 ـ أسماء الجامعات التي تخرج فيها الأساتذة الأجانب وهل هم من ضمن قائمة الجامعات المعترف بها من قبل القسم؟

5 ـ الفترة الزمنية لتقلد العميد لمنصبه، وهل بجوز تعيين دكتور بتخصص يختلف عن العمادة التي يتقلدها؟

6 ـ إذا تم تعيين عضو هيئة تدريس بجنسية محددة، فهل له الحق في التمتع بامتيازات جنسيته الأخرى؟

7 ـ إذا تم إنهاء عقد دكتور من قسم، فهل لقسم آخر قبوله؟ وما الامتيازات المتوافرة للدكتور في حال قبوله؟