وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن الكثير من الشكاوى التي تشير الى أن هناك تسيبا في عملية ترقية أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن أشخاصا من داخل الجهاز يمارسون التضليل والتزوير وبيع البحوث على زملائهم ومن ثم مشاركة نفس هؤلاء المزورين في لجان التقييم الخارجية وبالتالي يحصل المتعاملون مع المزورين على ترقيات غير مستحقة وأن كل ذلك يحدث في غياب تام من رقابة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وطالب تزويده بالآتي:

1 ـ ما الإجراءات المتبعة لاعتماد الدراسات والبحوث المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

2 ـ ما الجهات المحلية والدولية التي تتعامل معها الهيئة لاعتماد تلك الدراسات والبحوث؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية بأسماء جميع الجهات.

3 ـ هل من بين الجهات التي تعتمد الدراسات والبحوث جهة باسم World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET¬)؟ إذا كانت الإجابة بـ«بالإيجاب» فكم بحثا تابعا لأعضاء هيئة التدريس قد تم اعتماده من قبل هذه المؤسسة؟ يرجى تزويدي بعناوين وتواريخ وأسماء الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بناء على اعتماد تلك المؤسسة لبحوثهم.

4 ـ ما الحالة الوظيفية للدكتور سامي عرابي؟ وهل هو نفس الشخص الذي يعمل كمعتمد بحوث ومقيم لدى الشركة سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة بـ«بالإيجاب»، فما الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة

د.أحمد الأثري لوضع الضوابط التي تمنع الازدواج وتضارب المصالح بين أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين لدى الهيئة؟ وهل ستتخذ إدارة الهيئة أي إجراء حيال جميع البحوث المعتمدة من قبل تلك المؤسسة؟