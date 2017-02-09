وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس طالب فيه بتزويده بجميع القرارات الصادرة بتشكيل لجان للتحقيق الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية، وبجميع القرارات والتوصيات وعدد اجتماعات هذه اللجان وبجميع الدراسات والتقارير الخاصة بوزارة التعليم العالي بخصوص آليات معالجة ظاهرة الشهادات الوهمية والمزورة وخطط الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة.

وطالب الطبطبائي بتزويده بعدد الشهادات المزورة التي تمت إحالتها للنيابة العامة والجهات التي يعمل بها المحالون للنيابة العامة، وهل تم رصد أي شهادات مزورة او وهمية لدى أي من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟

من جانب آخر، استقبل النائب الطبطبائي في مكتبه أمس ممثلا عن قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا فيصل الحميدي، الذي شرح للطبطبائي مشاكل ومطالب الطلبة في الجامعة، وتمثلت في:

١- وضع موعد محدد لصرف المكافأة الاجتماعية.

٢- محاسبة المتسببين بتأخير صرفها.

٣- صرف بدل الكتب بشكل منتظم بموعد محدد.

٤- مراقبة اسعار الكتب والاشراف عليها بعد.

وتمت الزيارة بعد التنسيق مع المنسق الاعلامي للنائب عمر الطبطبائي يوسف الطراح.