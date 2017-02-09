مكتب المجلس اطلع على استعدادات استطلاع الرأي حول أولويات المواطنين

تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رسالة تهنئة من أخيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد:

مع بشائر عهد جديد مشرق بطلائع اليمن والازدهار ومع تزامن اعتلاء سموكم ولاية العهد في عامها الحادي عشر الذي أشرق بنور وضياء في سماء كويت العز والمجد فإنه ليسعدني أن ارفع إلى مقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الامة تحية إكبار واجلال واقتدار على ما أسديتموه لشعبكم الوفي وللوطن خلال مسيرة سموكم النيرة والمفعمة بأسمى معاني الحب والوفاء لاهل الكويت الحافلة بالعطاء المتواصل والتفاني في خدمة الوطن الغالي وشعبنا العزيز، مستذكرين بكل فخر وتقدير واعتزاز هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا جميعا، ومجددين العهد والوفاء لسموكم في المضي قدما في طريق الاصلاح والتقدم والازدهار، وأن نبقى بإذن الله تعالى على قدر المسؤولية التي شرفنا بها في سبيل دعم المسيرة الخيرة المباركة من خلال العمل الدؤوب المتواصل لنواب مجلس الامة والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة تحقيقا للتوجهات والتطلعات السامية لقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولمساندة من سموكم أدام عزكما وأعلى رايتكما وابقاكما للكويت وشعبها عونا وسندا وملاذا، سائلين الله جلت قدرته أن يديم على الكويت نعمة الامن والسلام والرخاء، والسلام على سموكم ورحمة الله وبركاته.

مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة.

من جانب آخر، عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال مراقب المجلس النائب نايف المرداس في تصريح صحافي ان مكتب المجلس ناقش جدول اعمال الجلسة القادمة واطلع على الاستعدادات المتعلقة باستطلاع الرأي المقرر عمله لتحديد اولويات المواطنين والقضايا التي تهمهم ويرغبون بمناقشتها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر. وأضاف العجمي أن المكتب اطلع على عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.