الحكومة استعجلت قوانين الأحداث ومحكمة الأسرة و«الكويتية» لإدراجها في الجلسة القادمة

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم



كشفت مصادر نيابية لـ«الأنباء» ان الحكومة استعجلت في اجتماع لجنة الاولويات امس قوانين الاحداث ومحكمة الأسرة وتقرير اللجنة المالية حول الخطوط الجوية الكويتية لإدراجها على جدول اعمال الجلسة القادمة.



الى ذلك، قال مقرر لجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية النائب عبدالله فهاد انه تم الاتفاق في اللجنة على العمل وفق مسارين، اولهما نقل تبعية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية، وثانيهما اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.



وكشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان اجتماعه أمس مع لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان اجتماعا ممتازا مع أعضاء اللجنة.

وأضاف الروضان في تصريح صحافي ان هناك تفهما كبيرا لتحسين بيئة الاعمال خاصة ان الكويت في المركز ١٠٢ على مستوى العالم وهذا المركز لا يليق بدولة الكويت ولا باقتصادها.

واشار الروضان الى ان هناك خططا متكاملة وضعناها وسنعرضها بالكامل الأسبوع القادم لتحسين بيئة الاعمال مربوطة بجدول زمني محدد.

وأعلن الروضان ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا لجميع جهات الدولة بضرورة تحسين بيئة الاعمال والتعاون مع أعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال، مؤكدا ان مؤشرات البنك الدولي ليست هي المؤشرات الوحيدة انما مؤشرنا هو الاقتصاد الكويتي الذي سيمر على مرافق الدولة ويرى سهولة الإجراءات وبساطتها من الدورة المستندية التي أصبحت متعبة.

واكد الروضان: اننا نعمل على قدم وساق، وتحسين بيئة الاعمال من أولى أولوياتنا بالإضافة الى عدة أولويات اخرى منها حماية المستهلك وتشجيع الشباب للانخراط في العمل التجاري.

وعن المشاريع المتوسطة والصغيرة، اكد الروضان اننا طلبنا تأجيله لمدة ٣ أشهر لتوضيح رؤية الحكومة ومازلنا مستمرين في العمل، حيث انه في ٢/١٣ ستكون هناك ورشة عصف ذهني مع الكثير من المهتمين بهذا الشأن وسيساهم معنا أعضاء لجنة المشاريع الصغرى وتحسين بيئة الاعمال.

واشار الروضان الى ان التعاون الذي لمسناه اليوم (أمس) هو هذا شكل التعاون الذي نتكلم عنه مع اللجان وهو يعتبر تعاونا جيدا بكلام ممتاز سمعناه عن بعض الملاحظات التي يعتقدون فيها ان الوزارة مقصرة، مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة سيكون لها حاصل في تطوير بيئة الاعمال وتعديل الصندوق في تعامله مع الجهات المختلفة مؤكدا ان المشاريع الصغيرة لا تنحصر فقط في الصندوق انما اي مشروع صغير من الممكن ان تحصل له مشاكل في البلدية او هيئة الصناعة او وزارة التجارة وليس كل مشروع صغير يمول لأننا لا نتكلم عن التمويل انما نتكلم عن خلق بيئة مناسبة للمشاريع الصغيرة.