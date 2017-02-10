وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشأن المنتدبين من معهد الكويت للأبحاث العلمية الى الجهات الاخرى خلال السنوات المالية التالية 2012/2011 ـ 2012/ 2013 ـ 2014/2013 ـ 2015/2014 ـ 2016/2015.

وطالب فيه بتزويده بالآتي:

1 - المنتدبون خلال تلك السنوات المالية مع تحديد الفترة الزمنية لكل موظف وتقييم الاداء الذي تم منحه لكل حالة.

2 - الإجراءات المعمول بها في المعهد بشأن نظام تقييم الاداء للمنتدبين من المعهد للجهات الحكومية والخاصة.

3 - التقييم الذي يعطى للمنتدب خارج المعهد لمدة أكثر من ستة شهور بالسنة؟

4 - هل يتم تقييم المنتدبين لمدة سنة من قبل الجهة المنتدب اليها او يتم من قبل المعهد وما الآلية المعمول بها بالمعهد؟

5 - هل تم تقييم أحد الموظفين المنتدبين من المعهد الى جهات خارجية بآلية تختلف عما هو معمول به في المعهد وبأثر رجعي لجميع سنوات انتدابه، وفي حاله الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالآلية التي اتبعها المعهد بهذا الشأن، وهل تم ذلك حسب النظم والقواعد، وهل هذه الآلية كانت تتبع مع المنتدبين الى مجلس الأمة والجهات الأخرى، وما التقييم الذي تم منحه لهذا الموظف، وما المكافأة التي تم صرفها له نتيجة اتباع هذه الآلية؟

6 - هل يمنح المعهد المنتدبين الى الجهات الخارجية لمدة أكثر من ستة شهور تقييم أداء بالمستوى المطلوب (هذا جواب السؤال الثالث).