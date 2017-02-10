أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه وعدد من النواب طلبا لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة التطورات على الحدود في خور عبدالله على ان تتم المناقشة بشكل سري.

وأكد الكندري في تصريح بمجلس الأمة امس أهمية المتابعة النيابية لإجراءات وزارة الخارجية للتعامل مع هذا الملف والاطلاع على استعدادات وزارتي الداخلية والدفاع لأي طارئ.

وقال الكندري إن هناك بعض الأطراف غير المستفيدة من استمرار العلاقة بين البلدين يحركون البعض لإثارة المشاكل، مؤكدا ان ممارسات هذه الحفنة لن تنال من سياسة البلدين التي تسير في الاتجاه الصحيح.

وطالب الكندري بمخاطبة الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لمحاسبة هؤلاء ومنع تكرار تلك الأحداث، مؤكدا ثقته في حنكة الحكومة العراقية ومشيدا في الوقت ذاته بدور وزارة الخارجية وتحركها السريع لمتابعة الموضوع.

وقال الكندري إننا نستغرب مثل هذه التصرفات من الجانب العراقي في مقابل الاهتمام الكويتي بالقضية الانسانية في العراق وتوجيهها كما كبيرا من المساعدات إلى الشعب العراقي، وشدد على أهمية توخي الحيطة والحذر.