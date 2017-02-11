وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1349 المتخذ باجتماعه رقم (2/2013-53) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 تم تشكيل لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكومية مختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وذلك لدراسة دعم السلع والخدمات والانشطة التي تقدمها الدولة.

وطلب العدساني افادته بما يلي:

1- هل هناك توجه للحكومة بتعديل قرارها السابق 1349 المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء رقم (2/2013-53) بتاريخ 21/10/2013 اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بجميع الدراسات والقرارات المتعلقة في دعم السلع والخدمات والانشطة التي تقدمها الدولة.

2- هل هناك نوايا مستقبلية او قرارات صادرة لتخفيض او الغاء الدعوم التي وردت بقرار مجلس الوزراء رقم (2/2013-53) بتاريخ 21/10/2013 ودراسة البيت الاستشاري ارنست اند يانغ وهي كالاتي: دعوم الطاقة (الكهرباء والماء، الجازولين)، ودعوم بدل الايجار، ودعوم الزراعة والثروة السمكية، ودعوم التعليم، ودعوم العلاج بالخارج، ودعوم الرعاية الاجتماعية، ودعوم الصناعية، ودعوم المجتمع، والدعم المالي، اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالانواع ونسب تخفيض الدعم لكل نوع.