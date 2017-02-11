وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن انتشار الغازات المضرة المنبعثة من عوادم السيارات.

وقال الدلال في مقدمة سؤاله: ستعتبر حماية البيئة من أهم المعالم الحضارية في الدول المتقدمة، وقد حددت الكويت من استراتيجياتها لحماية البيئة «ان الغاية من عمل الإستراتيجية البيئية للكويت تتمثل في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة على سلامتها وتنميتها، وكذلك الاهتمام بصحة ورفاهية الإنسان بالدولة»، وبالمقابل نجد أن عددا من مؤسسات الدولة لم تعن بحماية البيئة او تحقيق متطلبات البيئة، ومن ذلك انتشار الغازات المضرة المنبعثة من عوادم السيارات، والتي تعد من أهم أسباب الأضرار بالبيئة الجوية، وتقع مسؤولية كبيرة على إدارة المرور بوزارة الداخلية في تبني نظم وقرارات تحد من الأضرار النابعة من عوادم السيارات.

وطالب تزويده بالآتي:

1 ـ يرجى تزويدي بكافة قرارات ونظم وزارة الداخلية وبالأخص المتعلقة بتنظيم المرور بشأن وضع مصافي لعوادم السيارات ضمن شروط الترخيص للسيارات التي ترخص لها وزارة الداخلية.

2 ـ في حال وجود شروط وضوابط لوضع مصافي لعوادم السيارات، يرجى إفادتي بإجراءات وزارة الداخلية وبالأخص إدارة المرور بتفعيل تلك الشروط والضوابط.

3 ـ هل توجد جزاءات أو عقوبات قائمة للأطراف المخالفة لعدم تركيب مصافي لعوادم السيارات مع توفير نسخ من القرارات والنظم في هذا الشأن وتوفير ما يفيد قيام وزارة الداخلية بتطبيق تلك الجزاءات.

4 ـ ما صور التنسيق القائمة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة القائمة والسابقة بشأن حماية البيئة بصفة عامة وكذلك المتعلقة بشأن إيجاد حلول لدعم حماية البيئة في أدوار وزارة الداخلية مع تزويدي بكافة نتائج وبيانات المترتبة عن صور التنسيق القائمة.