وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته إنه على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أذنت مشروعات قوانين متعددة للحكومة سحب مبالغ من الاحتياطي العام للوفاء باحتياجات بعض المنح والالتزامات الطارئة أو المستجدة أو لاستكمال مشروعات عامة أو تمويل موازنات جهات عامة، وتمت احالة تلك القوانين الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتمادها.

وطالب النصف تزويده بكشف كامل يوضح كافة عمليات السحب التي تمت من صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 1/1/2013 وحتى الوقت الحاضر مع بيان تواريخ هذه العمليات وقيمتها والجهات المستفيدة منها وأغراض استخداماتها والقوانين التي صدرت بشأنها.