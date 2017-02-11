قدم النواب ماجد المطيري وشعيب المويزري ومحمد هايف اقتراحا برغبة للترخيص للديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وفق شروط وضوابط.

وقالوا في مقدمة اقتراحهم إن المجتمع الكويتي يتمتع بتقارب الأهل والجيران والأصدقاء، هناك أحداث ومناسبات متعددة يتم الاحتفال بها بحسب امكانات كل أسرة نظرا لأهمية «الديوانيات» في حياة المواطنين وللجانب الاجتماعي المهم، وحيث إن بعض المنازل لا تكفي مساحتها لإقامة الديوانية وتضطر الحاجة ببعضهم لإقامتها أمام المنازل لوجود مساحة كبيرة أمام المنازل.

وطالبوا في اقتراحهم بقيام بلدية الكويت بالتعاون مع ادارة املاك الدولة بالترخيص لإقامة ديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص وفقا للشروط الآتية:

- أن تقام الديوانية من مواد خفيفة مثل الخيمة أو الحديد وليست من مواد خرسانية على أن يكون شكلها متوافقا مع الذوق العام.

- أن تبعد عن الرصيف والشارع بمسافة لا تقل عن مترين.

- ألا تحجب الرؤية أمام السيارات ولا تعيق الخدمات العامة.

- ألا تستغل كغرف للنوم أو لأغراض أخرى بخلاف الاستخدامات المعروفة للديوانيات.

- ألا تضايق الجيران القريبين من مكان الديوانية.

- ألا يزيد اجمالي مساحة الديوانية مع مرافقها على 100 متر مربع.

- أن يدفع صاحبها الرسوم السنوية بقيمة دينارين عن كل متر مربع.

- أن يقوم سنويا بتسديد الرسوم وفي حالة مخالفة أي من الشروط السابقة فإن الجهات المسؤولة عنها تنذر صاحب المخالفة لمدة شهر لتصحيح المخالفة على ان تزال الديوانية بعد مرور المهلة المقررة.