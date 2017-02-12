أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة انه سيبحث موضوع الشعب المغلقة مع مدير جامعة الكويت، وذلك على هامش اجتماع اللجنة غدا الأحد، كما سيتم ترتيب لقاء مع وزير التربية وزير التعليم العالي لإيجاد حل لهذه الازمة وتوفير الشعب الدراسية أمام الطلبة سواء بانتداب أساتذة أو فتح باب التعيين لتعويض العجز في أعداد الهيئة التدريسية.

وقال الحويلة: وصلتنا العديد من الشكاوى من الطلاب والطالبات الأمر الذي يحتم ضرورة وضع حل جذري للمشكلة، مشيرا إلى انه ومنذ وجود جامعة الكويت ظهرت هذه المشكلة ولم تحل حتى الآن وإنما تزداد اتساعا.

وأوضح ان استمرار أزمة الشعب المغلقة خلال السنوات الماضية أدى إلى تأخر الطلاب والطالبات عن التخرج، وأن اللجنة التعليمية سنتابع الموضوع، وسيكون هناك اجتماعات مع الوزير والمسؤولين لمعالجة جميع قضايا التربية والتعليم العالي.