طالب النائب خليل الصالح بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء تضم ممثلين من الهيئة العامة للبيئة والبلدية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء تقوم بوضع برامج حديثة في مجال التخلص من النفايات واستغلالها في توليد الطاقة الكهربائية وذلك بالاستعانة بتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال.

ودعا في اقتراح برغبة إلى تخصيص منطقة بعيدة عن الوحدات السكنية لتجميع النفايات وإعادة تدويرها بطرق حديثة آمنة على البيئة بما يضمن تلافي انبعاث الغازات السامة ذات التأثير السلبي على الغلاف الجوي أسوة بالدول الحديثة.

وقال الصالح في اقتراحه انه في ظل اقتصاد عالمي متقلب تتسابق الدول لاكتشاف المزيد من مصادر الدخل، عن طريق البحث عن ثروات موجودة لم تستغل الاستغلال الأمثل، وتتمثل أهم هذه الثروات في النفايات المستهلكة، لما لها من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية، ولو بحثنا في تجارب الدول المتقدمة فسنرى أن تركيا التي كانت من أكثر بلدان العالم تلوثا تمتلك الآن تجربة ناجحة في مجال الاستفادة من النفايات واستخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك السويد التي تستورد اليوم النفايات من الخارج لحاجتها إليها لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال: رغم أن الكويت تعد من البلدان المتقدمة جدا في إنتاج النفايات، إلا أنها في المقابل تعتبر من أقل البلدان استفادة منها كثروات، فكمية النفايات الموجودة كبيرة لكنها مهدرة وتنتظر استراتيجية وطنية كبرى تراعي أهمية التدوير كفائدة اقتصادية، وتزداد هذه المشكلة تعقيدا مع اضطراد النمو الاقتصادي والصناعي والسكاني والعمراني، وتنوع النفايات بين صحية وصلبة ومنزلية، الأمر الذي يؤدي إلى نمط استهلاكي متزايد داخل المجتمع، يضاعف من نسبة النفايات المنزلية بشكل كبير.