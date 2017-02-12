صرح د.مبارك عبدالله الهاجري رئيس قسم السكرتارية بقطاع البحوث ونظم المعلومات بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن القطاع بصدد إقامة الندوة التوعوية الثالثة عن قانون العمالة المنزلية يوم الاثنين الموافق 13/2/2017 بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في تمام الساعة 10:30 صباحا ويحاضر في الندوة محمد حمد العجمي مدير إدارة العمالة المنزلية بالإدارة العامة لشؤون الاقامة، وقال د.الهاجري ان الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات توعوية أخذها قطاع البحوث ونظم المعلومات على عاتقه حول القضايا المهمة التي تهم المواطنين وأضاف أن قانون العمالة المنزلية يعد من أهم التشريعات التي صدرت مؤخرا والتي تحتاج إلى تعريف المواطنين بأحكامه ونطاق تطبيقه والعقوبات المقررة التي قد تطال المواطن الكويتي جراء مخالفة أحكامه.

وذكر د.الهاجري بأن قانون العمالة المنزلية الجديد حدد الأطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل ويهدف إلى تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتلافي اي اساءة قد توجه للكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر ويتوافق مع التشريعات والقوانين والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.