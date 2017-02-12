وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول خطط الحكومة لإصلاح خلل التركيبة السكانية ورفع نسبة المواطنين، ونص السؤال على ما يلي: لما كان الخلل في التركيبة السكانية يسبب مشاكل واختلالات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها، ولما كانت الحكومات المتعاقبة تضع ضمن برنامج عملها «إصلاح التركيبة السكانية» من دون تحقق أي نتائج ملموسة.

وطالب الشاهين بإفادته بالخطط التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التنوع في الجنسيات غير الكويتية المقيمين في البلاد، وإحصائية بنسبة المواطنين ونسبة المقيمين من الجنسيات المختلفة ونسبة المقيمين بصورة غير قانونية كل على حدة عن الأعوام التالية: 1986 ـ 1996 ـ 2006 ـ 2016، وكذلك خطط الحكومة لإصلاح خلل التركيبة السكانية ورفع نسبة المواطنين مقارنة بغيرهم.