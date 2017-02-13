قدم النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه: طالعنا مؤخرا في الصحف المحلية خبرا يفيد باستبعاد 130 مواطنا ومواطنة ممن سبق تم قبول تعيينهم في إدارة الخبراء بناء على اجتيازهم اختبارات القبول في وزارة العدل، وقد جاء في الخبر أن الاستبعاد جاء مبنيا على قرار اللجنة التي تم تشكيلها بقرار الوزير لإعادة النظر في تعيينات الخبراء الجدد وفحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف، وبناء عليه يرجى تزويدي بالتالي:

1 ـ كشف بأسماء الـ 300 مواطن ومواطنة المقبولين في التعيينات قبل تشكيل اللجنة المشار إليها مرفقا بنتائج اختباراتهم التحريرية والمقابلات الشخصية.

2 ـ كشف بأسماء الـ 170 مواطنا ومواطنة الذين تم اعتماد تعيينهم بعد قرار اللجنة مرفقا بنتائج اختباراتهم التحريرية والمقابلات الشخصية.

3 ـ ما المعايير واللوائح التي تم بناء عليها اعتماد التعيينات قبل تشكيل اللجنة وبعدها؟